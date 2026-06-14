Cuộc chiến 355 triệu USD phía sau World Cup

FIFA lần đầu chi tiền cho cả vòng loại World Cup, mở ra cơ chế bồi hoàn kỷ lục 355 triệu USD dành cho các CLB nhả cầu thủ lên tuyển.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử mà còn mở ra chương trình bồi hoàn kỷ lục 355 triệu USD dành cho các CLB nhả cầu thủ lên tuyển.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, số trận tăng mạnh và thời gian tổ chức kéo dài hơn đáng kể so với các kỳ trước. Điều đó không chỉ tạo ra những thay đổi trên sân cỏ mà còn kéo theo tác động lớn về tài chính đối với các CLB trên toàn thế giới.

Trong nhiều năm qua, các đội bóng luôn là bên chịu thiệt khi phải nhả những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Họ trả lương, chịu rủi ro chấn thương và phải đối mặt với nguy cơ mất người trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Trước áp lực ngày càng lớn từ các CLB, FIFA quyết định mở rộng chương trình bồi hoàn dành cho những đội bóng đóng góp cầu thủ tham dự World Cup.

Theo cơ chế mới, FIFA sẽ phân bổ tổng cộng 355 triệu USD cho các kỳ World Cup 2026 và 2030, tăng mạnh so với mức 209 triệu USD ở hai kỳ gần nhất là 2018 và 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các CLB được nhận tiền không chỉ từ vòng chung kết mà còn từ cả chiến dịch vòng loại World Cup.

Lần đầu FIFA trả tiền cho vòng loại

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của chương trình mới nằm ở việc FIFA công nhận đóng góp của các CLB ngay từ vòng loại. Trước đây, việc bồi hoàn chủ yếu dựa trên số cầu thủ góp mặt tại vòng chung kết. Tuy nhiên, World Cup là hành trình kéo dài nhiều năm và các đội bóng đã phải nhả cầu thủ trong hàng loạt đợt tập trung quốc tế trước khi giải đấu diễn ra.

Với cơ chế mới, FIFA dành tối đa 100 triệu USD cho vòng loại. Khoản tiền được tính theo số lần cầu thủ được triệu tập và tham gia các trận đấu quốc tế. Mức hỗ trợ dự kiến vào khoảng 2.362 USD cho mỗi cầu thủ trong mỗi trận đấu.

Đây được xem là thay đổi mang tính bước ngoặt bởi nhiều CLB nhỏ hoặc trung bình hiếm khi có cầu thủ dự vòng chung kết World Cup nhưng vẫn thường xuyên đóng góp nhân sự cho đội tuyển quốc gia ở các chiến dịch vòng loại.

Lần đầu tiên FIFA chi tiền cho cả vòng loại World Cup. Mỗi lần cầu thủ được triệu tập lên tuyển đều mang lại nguồn thu cho CLB chủ quản.

Bên cạnh đó, việc mở rộng World Cup lên 48 đội cũng giúp nhiều nền bóng đá lần đầu xuất hiện tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Điều này đồng nghĩa với việc số CLB được hưởng lợi từ chương trình bồi hoàn của FIFA cũng tăng lên đáng kể.

Theo giới chuyên môn, đây là cách FIFA xoa dịu những tranh cãi kéo dài nhiều năm liên quan đến lịch thi đấu quốc tế ngày càng dày đặc và gánh nặng mà các CLB phải chịu.

Cuộc chơi không chỉ còn là bóng đá

Gói hỗ trợ lớn nhất vẫn nằm ở vòng chung kết World Cup 2026 với ngân sách tối đa 250 triệu USD . Khác với vòng loại, khoản tiền này không chỉ phụ thuộc vào số lượng cầu thủ được triệu tập. Thời gian đội tuyển của họ trụ lại tại giải đấu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức bồi hoàn.

FIFA dự kiến chi tối thiểu 5.000 USD mỗi ngày cho mỗi cầu thủ được nhả lên tuyển. Khoản tiền được tính từ thời điểm cầu thủ rời CLB để hội quân cho đến ngày sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển tại giải. Điều đó tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa những đội tuyển bị loại từ vòng bảng và các đội tiến sâu tới bán kết hoặc chung kết.

Tuy nhiên, tiền bạc không phải vấn đề duy nhất. Với nhiều CLB, World Cup còn là cơ hội gia tăng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ. Một giải đấu thành công có thể giúp một ngôi sao tăng giá đáng kể trên thị trường, mang về nguồn lợi lớn cho đội bóng chủ quản.

Đằng sau những bàn thắng và danh hiệu là cuộc chiến lợi ích giữa FIFA và các CLB, nơi chấn thương, chuyển nhượng và hàng triệu USD trở thành một phần của World Cup hiện đại.

Ngược lại, chấn thương vẫn là nỗi lo thường trực. FIFA hiện có cơ chế bảo hiểm riêng cho các trường hợp cầu thủ dính chấn thương trong thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia. Dù vậy, các khoản bồi thường chỉ giúp giảm bớt thiệt hại tài chính chứ không thể thay thế giá trị chuyên môn mà cầu thủ mang lại.

Với những đội bóng lớn như Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid, khoản tiền bồi hoàn có thể không tạo ra khác biệt quá lớn bởi quỹ lương của họ ở mức rất cao. Tuy nhiên, với các CLB nhỏ hơn, đây lại là nguồn thu đáng kể giúp cân bằng ngân sách và giảm bớt áp lực tài chính.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc đua trên sân cỏ. Đằng sau những bàn thắng, những trận cầu đỉnh cao và các cuộc cạnh tranh danh hiệu là một cuộc chơi kinh tế khổng lồ, nơi hàng trăm triệu USD được phân phối để duy trì sự cân bằng giữa FIFA và các CLB.

Khi trái bóng bắt đầu lăn tại Mỹ, Canada và Mexico, một phần quan trọng của cuộc chiến đã diễn ra từ lâu trong các văn phòng điều hành. Bởi ở bóng đá hiện đại, World Cup không còn đơn thuần là câu chuyện của những nhà vô địch, mà còn là bài toán lợi ích giữa các tổ chức quyền lực nhất của môn thể thao vua.