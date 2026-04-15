Flick cay đắng nhìn Barca dừng bước

HLV Hansi Flick thừa nhận Barcelona xứng đáng vào bán kết nhưng phải trả giá vì bỏ lỡ cơ hội.

HLV H.nsi Flick không thể giúp Barcelona vào bán kết Champions League/

Nhà cầm quân 61 tuổi không giấu nổi sự thất vọng sau khi Barcelona dừng bước ở tứ kết Champions League trước Atletico Madrid, dù giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt về tại Metropolitano rạng sáng 15/4. Sau hai lượt trận, Barcelona để thua với tổng tỷ số 2-3.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng kết quả chung cuộc không phản ánh đúng cục diện hai lượt trận. Theo ông, Barcelona làm đủ để góp mặt ở bán kết, nhưng không thể tận dụng những thời điểm quyết định.

“Chúng tôi rất thất vọng. Đội có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 nhưng không ghi được, rồi lại để thủng lưới. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng”, Flick nói.

Trên sân khách, Barcelona chơi chủ động và kiểm soát tốt thế trận trong nhiều thời điểm. Ngay cả khi phải thi đấu thiếu người, đội bóng xứ Catalonia vẫn duy trì được sức ép và tạo ra những cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến họ không thể tạo ra cách biệt cần thiết.

Flick dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò. Ông đánh giá đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của đội bóng ở đấu trường châu Âu mùa này.

“Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời. Tôi thực sự trân trọng những gì họ thể hiện. Chúng tôi không gặp may, nhưng phải chấp nhận. Đôi khi, bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ,” ông nói thêm.

Chiến lược gia 61 tuổi thừa nhận Barcelona cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt trong những trận đấu lớn. Ông cho rằng đội bóng đã có thể định đoạt cặp đấu ngay trong hiệp một nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra.

Dù bị loại khỏi Champions League, Barcelona vẫn còn mục tiêu quan trọng tại La Liga. Flick khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển hướng, duy trì tinh thần và hướng đến danh hiệu quốc nội.

“Mục tiêu tiếp theo là vô địch La Liga. Chúng tôi đang đi đúng hướng và phải tiếp tục. Đây là một đội bóng trẻ, chúng tôi sẽ học hỏi và trở nên tốt hơn”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về các quyết định trọng tài, Flick từ chối bình luận. Ông cho rằng đó không phải điều có thể thay đổi và không muốn lấy đó làm lý do cho thất bại.

Dừng bước ở tứ kết để lại nhiều tiếc nuối, nhưng Barcelona vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực dưới thời Flick. Với một tập thể trẻ và giàu tiềm năng, thất bại này có thể trở thành nền tảng cho sự trưởng thành trong tương lai gần.