Barcelona tan mộng vô địch Champions League

Rạng sáng 15/4, Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân khách nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt tứ kết Champions League.

Thêm một lần ở mùa giải này, Barcelona ôm hận trước Atletico Madrid ở các giải đấu cúp. Đoàn quân của HLV Hansi Flick có khởi đầu như mơ khi dẫn 2-0 chỉ sau 24 phút bóng lăn. Tuy nhiên, do quá mải mê dâng cao đội hình, "Blaugrana" đã quên đi vũ khí lợi hại nhất của chủ nhà, đó là những tình huống phản công.

Atletico Madrid ghi bàn ở phút 31, sau đó "đổ bê tông" và trụ vững đến phút cuối, qua đó khiến cơn khát danh hiệu cấp châu lục của đối thủ xứ Catalonia kéo dài lên thành 11 năm.

Trong lịch sử, Atletico đã loại Barca ở Champions League đến 3 lần (2014, 2016 và 2026), trong khi điều ngược lại chưa từng xảy ra. "Rojiblancos" lần đầu vào bán kết Champions League sau 8 năm. Đối thủ của Diego Simeone cùng học trò sẽ là Arsenal hoặc Sporting.

Lamine Yamal chưa thể thực hiện giấc mơ vô địch Champions League.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí đã được đẩy lên cao trào khi thủ thành Juan Musso phải bay người hết cỡ cứu thua cho Atletico trước cú cứa lòng của Lamine Yamal chỉ sau 33 giây. Tuy nhiên, sức trẻ của Barça sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 4. Tận dụng sai sót nơi hàng thủ chủ nhà, Ferran Torres dọn cỗ để Yamal dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Cơn ác mộng của chủ nhà tiếp tục khi đội trưởng Koke mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Ferran Torres tung cú sút chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Thế nhưng, niềm vui của "Blaugrana" chẳng tày gang. Chỉ ít phút sau khi Fermín Lopez bỏ lỡ cơ hội vàng và phải rời sân tạm thời do va chạm mạnh, hàng thủ Barca lại bộc lộ tử huyệt. Ademola Lookman trừng phạt đội khách bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số, đồng thời xác lập cột mốc buồn cho Barca, đó là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League không thể giữ sạch lưới 15 trận liên tiếp.

Barca không thể ghi thêm bàn trong hiệp hai.

Sang hiệp hai, dù Ferran Torres đã một lần đưa được bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối do lỗi việt vị, áp lực mà Barca tạo ra vẫn là chưa đủ. Việc Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 80 sau tình huống phạm lỗi chuyên nghiệp đã dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của đội khách.

Thắng lợi chung cuộc giúp Atletico Madrid duy trì kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 22 lần đi tiếp sau khi thắng trận lượt đi trên sân khách. Ngược lại, với thất bại thứ 7 trong 10 trận tứ kết gần nhất, Barcelona chính thức dừng bước và chỉ còn mục tiêu duy nhất là bảo vệ ngôi vương tại La Liga.

