Tottenham hứng chịu thêm cú sốc

Trung vệ đội trưởng Cristian Romero khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa sau chấn thương gặp phải ở trận thua Sunderland hôm 12/4.

Romero dính chấn thương sau pha va chạm với thủ môn Antonin Kinsky trong trận đấu ở vòng 32 Premier League trên sân Ánh Sáng. Trung vệ người Argentina tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân với dáng đi tập tễnh, làm dấy lên lo ngại cho người hâm mộ.

Theo BBC, kết quả kiểm tra sau đó xác nhận Romero bị rách một phần dây chằng chéo trong ở đầu gối. Chấn thương nặng khiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần. Như vậy, Romero gần như chắc chắn vắng mặt trong 6 vòng đấu cuối cùng của mùa giải, giai đoạn mang tính sống còn với Spurs trong cuộc đua trụ hạng Premier League.

Không chỉ ảnh hưởng đến CLB, chấn thương này còn đe dọa cơ hội góp mặt của Romero trong đội hình Argentina tham dự World Cup 2026 vào mùa hè này.

Sự thiếu vắng Romero là tổn thất lớn đối với HLV Roberto De Zerbi, người vừa được bổ nhiệm và đang nỗ lực giúp Tottenham trụ lại Premier League. Sau trận đấu, chiến lược gia người Italy không giấu được sự tiếc nuối khi gọi Romero là "cầu thủ quan trọng với cá tính mạnh mẽ".

Hiện tại, Tottenham đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém nhóm an toàn 2 điểm. Việc mất đi thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự trong giai đoạn then chốt khiến nhiệm vụ trụ hạng của đội bóng thành London trở nên khó khăn.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.