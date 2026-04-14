Hợp đồng 90.000 euro gây chú ý trước World Cup 2026

HLV Queiroz sẽ dẫn dắt Ghana tại World Cup 2026.
Theo tiết lộ từ truyền thông, ông Queiroz sẽ nhận mức thù lao khoảng 90.000 USD cho bản hợp đồng có thời hạn 4 tháng. Đây là thỏa thuận mang tính ngắn hạn, nhưng đi kèm với áp lực thành tích rất lớn khi ông được giao nhiệm vụ đưa tuyển Ghana tiến sâu tại World Cup 2026.
Đáng chú ý, hợp đồng của Queiroz bao gồm điều khoản gia hạn đặc biệt. Cụ thể, ông chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt Ghana sau thời hạn ban đầu nếu giúp đội tuyển lọt vào tới bán kết World Cup 2026. Mục tiêu này được đánh giá là không tưởng, nhưng phản ánh kỳ vọng lớn của Liên đoàn Bóng đá Ghana.
Gia nhập tuyển Ghana, ông Queiroz sẽ mang theo đội ngũ gồm 5 trợ lý nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện và tái cấu trúc đội tuyển. Việc bổ sung đội ngũ chuyên môn được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuẩn bị, đặc biệt trong bối cảnh thời gian không còn nhiều.
Ông Queiroz là HLV dày dạn kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia này từng dẫn dắt Bồ Đào Nha, Colombia, Oman, Qatar, Ai Cập và Iran, đồng thời có thời gian làm trợ lý tại các CLB hàng đầu như MU và Real Madrid.
Với bề dày kinh nghiệm cùng sự am hiểu bóng đá đỉnh cao, ông Queiroz được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho tuyển Ghana. Tuy nhiên, với thời hạn hợp đồng ngắn và mục tiêu khắt khe, thử thách dành cho ông trong hành trình sắp tới sẽ không hề dễ dàng.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.