Thẻ đỏ của Martinez bùng nổ tranh cãi

Cựu danh thủ Jamie Carragher bênh vực trung vệ Lisandro Martinez sau chiếc thẻ đỏ ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội).

Khoảnh khắc khiến Martinez nhận thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

Martinez khiến MU gặp khó khăn trong trận thua Leeds United 1-2. Trong pha tranh chấp với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds, Martinez có hành động túm tóc, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu trung vệ này.

Theo quy định, Martinez sẽ phải nhận án treo giò 3 trận, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong các cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea, Brentford và Liverpool.

Nhận định trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng đây là quyết định quá nặng tay. "Cậu ấy đang hướng đến quả bóng và gần như đang vật lộn để giành lợi thế. Martinez cố gắng bám vào một điểm tựa và vô tình chạm vào phía sau đầu đối thủ. Có thể là tóc hoặc bất cứ thứ gì", cựu hậu vệ Liverpool phân tích.

Sau đó, Carragher cho rằng bất kỳ người hâm mộ, HLV hay cầu thủ nào nhìn vào tình huống này cũng sẽ không cho rằng đó là một chiếc thẻ đỏ. Quan điểm này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Calvert-Lewin cũng lên tiếng sau trận: "Tôi không tạo ra luật. Tôi cảm thấy tóc mình bị túm lấy và lập tức báo với trọng tài, rồi ông ấy đưa ra quyết định. Thật không may, dù Martinez có cố ý hay không thì tôi cũng không có ác cảm gì với cậu ấy".

"Quỷ đỏ" thua 1-2 nhưng vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

