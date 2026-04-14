Phán quyết dành cho cầu thủ nữ Iran sau khi về nước

  • Thứ ba, 14/4/2026 05:21 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Đội trưởng Zahra Ghanbari được chính quyền Iran trả lại tài sản sau khi trở về từ Australia.

Ghanbari (thứ 2 từ trái sang) được trả lại tài sản.

Ghanbari là một trong khoảng 400 cá nhân được phía Iran đưa vào danh sách liên quan đến các hoạt động bị xem là đối lập. Ban đầu, toàn bộ tài sản của Ghanbari bị tịch thu. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, thu giữ tài sản cá nhân và bất động sản.

Tuy nhiên, theo hãng tin Mizan, tài sản của Zahra Ghanbari đã được trả lại theo quyết định của tòa án. Động thái này nhanh chóng được đưa ra sau khi cô được xác định "không có tội" dựa trên những thay đổi trong hành vi và quan điểm gần đây.

Trước đó, tuyển nữ Iran sang Australia dự Asian Cup nữ 2026 vào cuối tháng 2. Trong trận gặp Hàn Quốc ngày 2/3, các cầu thủ đồng loạt từ chối hát quốc ca. Hành động được xem là phản kháng. Ngay sau đó, họ bị truyền thông trong nước chỉ trích gay gắt, thậm chí bị gán mác phản bội.

Theo nhiều nguồn tin, các cầu thủ nhận được những lời cảnh báo từ gia đình, khuyên họ không nên quay về vì nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, chính phủ Australia đề nghị cấp quy chế tị nạn nhân đạo cho toàn đội, đồng thời nhiều lãnh đạo quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi bảo vệ họ.

Ghanbari cùng một số đồng đội ban đầu chấp nhận ở lại, nhưng sau đó lại quyết định trở về Iran. Truyền thông nhà nước mô tả hành động này như một biểu hiện của lòng yêu nước, đồng thời khẳng định cô sẽ không bị trừng phạt.

Diễn biến mới được xem là bước thay đổi đáng chú ý trong cách Iran xử lý vụ việc, khi trước đó thông tin về việc tịch thu tài sản của nữ cầu thủ này từng gây nhiều tranh cãi.

FIFA có thể trao cho Italy cơ hội dự World Cup 2026

Cánh cửa góp mặt ở World Cup 2026 bất ngờ hé mở với Italy khi FIFA tính tới kịch bản khẩn cấp liên quan đến khả năng rút lui của tuyển Iran.

21 giờ trước

Iran chắc chắn dự World Cup

Chủ tịch FIFA khẳng định Iran sẽ thi đấu tại World Cup 2026 bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang.

05:35 1/4/2026

Hành động đặc biệt của tuyển Iran

Các cầu thủ Iran có cử chỉ xúc động trong trận giao hữu thua Nigeria 1-2 hôm 27/3.

08:16 28/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tranh cai trong ngay MU that bai hinh anh

Tranh cãi trong ngày MU thất bại

Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), việc Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu gây tranh cãi trong thất bại 1-2 của MU trước Leeds United thuộc vòng 32 Premier League.

