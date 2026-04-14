Phán quyết dành cho cầu thủ nữ Iran sau khi về nước

Đội trưởng Zahra Ghanbari được chính quyền Iran trả lại tài sản sau khi trở về từ Australia.

Ghanbari là một trong khoảng 400 cá nhân được phía Iran đưa vào danh sách liên quan đến các hoạt động bị xem là đối lập. Ban đầu, toàn bộ tài sản của Ghanbari bị tịch thu. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, thu giữ tài sản cá nhân và bất động sản.

Tuy nhiên, theo hãng tin Mizan, tài sản của Zahra Ghanbari đã được trả lại theo quyết định của tòa án. Động thái này nhanh chóng được đưa ra sau khi cô được xác định "không có tội" dựa trên những thay đổi trong hành vi và quan điểm gần đây.

Trước đó, tuyển nữ Iran sang Australia dự Asian Cup nữ 2026 vào cuối tháng 2. Trong trận gặp Hàn Quốc ngày 2/3, các cầu thủ đồng loạt từ chối hát quốc ca. Hành động được xem là phản kháng. Ngay sau đó, họ bị truyền thông trong nước chỉ trích gay gắt, thậm chí bị gán mác phản bội.

Theo nhiều nguồn tin, các cầu thủ nhận được những lời cảnh báo từ gia đình, khuyên họ không nên quay về vì nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, chính phủ Australia đề nghị cấp quy chế tị nạn nhân đạo cho toàn đội, đồng thời nhiều lãnh đạo quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi bảo vệ họ.

Ghanbari cùng một số đồng đội ban đầu chấp nhận ở lại, nhưng sau đó lại quyết định trở về Iran. Truyền thông nhà nước mô tả hành động này như một biểu hiện của lòng yêu nước, đồng thời khẳng định cô sẽ không bị trừng phạt.

Diễn biến mới được xem là bước thay đổi đáng chú ý trong cách Iran xử lý vụ việc, khi trước đó thông tin về việc tịch thu tài sản của nữ cầu thủ này từng gây nhiều tranh cãi.