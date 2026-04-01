Iran chắc chắn dự World Cup

Chủ tịch FIFA khẳng định Iran sẽ thi đấu tại World Cup 2026 bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang.

Chủ tịch FIFA Infantino muốn Iran phải tham dự World Cup.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khẳng định Iran vẫn sẽ tham dự World Cup 2026 theo đúng kế hoạch, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến nhiều nghi ngại xuất hiện.

Infantino có cuộc gặp trực tiếp với đội tuyển Iran tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi họ đang chuẩn bị cho giải đấu. Đây là lần đầu ông tiếp xúc đội bóng kể từ sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Trên trang cá nhân, người đứng đầu FIFA nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ để Iran có điều kiện chuẩn bị tốt nhất. Ông cũng tái khẳng định quan điểm không thay đổi về việc tham dự giải của đội bóng Tây Á.

"Chúng tôi muốn họ thi đấu và họ sẽ thi đấu. Không có phương án B, C hay D. Chỉ có phương án A", Infantino tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trước đó tại Mexico City.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ chơi hai trận vòng bảng tại Inglewood (California) và một trận tại Seattle. Tuy nhiên, phía Iran từng đề xuất chuyển địa điểm sang Mexico sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh.

Bất chấp những tranh cãi, FIFA vẫn giữ nguyên kế hoạch đã được thống nhất sau lễ bốc thăm hồi tháng 12. Infantino cho rằng bóng đá cần đóng vai trò kết nối trong bối cảnh thế giới chia rẽ.

Trên sân cỏ, Iran cho thấy sự tập trung khi thắng Costa Rica 5-0 trong trận giao hữu kín. Trước đó, các cầu thủ và ban huấn luyện, bao gồm HLV Amir Ghalenoei, đã có hành động tưởng niệm các nạn nhân trong những vụ không kích gần đây.

Iran được đánh giá là một trong những đại diện mạnh của châu Á. Họ nằm cùng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập, và được kỳ vọng có thể tiến sâu tại giải đấu.

