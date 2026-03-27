Quyết định gây chấn động thể thao Iran

Việc Iran cấm các đội thể thao thi đấu tại những quốc gia bị coi "không thân thiện" đang gây chấn động làng thể thao, đồng thời làm dấy lên nhiều lo ngại trước thềm World Cup 2026.

Trong thông báo phát đi ngày 27/3, Bộ Thể thao và Thanh niên Iran khẳng định sẽ không cử các đội tuyển cũng như CLB thể thao đến thi đấu tại những nước "không thể đảm bảo an toàn cho VĐV và thành viên đội bóng". Lệnh cấm có hiệu lực vô thời hạn. Động thái xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Theo truyền thông Iran, quyết định còn liên quan trực tiếp đến trận đấu đang bị hoãn giữa CLB Tractor và Al-Ahli Dubai (UAE) tại Saudi Arabia thuộc vòng 1/8 AFC Champions League Elite. Liên đoàn Bóng đá Iran cùng các CLB được yêu cầu làm việc với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để thay đổi địa điểm thi đấu.

Lệnh cấm không chỉ ảnh hưởng đến cấp CLB mà còn đặt dấu hỏi lớn cho kế hoạch thi đấu quốc tế của tuyển Iran tại World Cup 2026. Theo lịch dự kiến, các trận đấu của họ gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều tổ chức trên đất Mỹ, một quốc gia được xem là không thân thiện về mặt chính trị với Tehran.

Bóng đá Iran gần đây còn đối mặt với vấn đề nội bộ nhạy cảm. Đầu tháng này, 6 cầu thủ cùng một thành viên ban huấn luyện tuyển nữ Iran xin tị nạn tại Australia sau khi từ chối hát quốc ca tại Asian Cup nữ. Chính quyền Tehran gọi đây là hành động phản bội. Sau đó, 5 người quay trở về nước, trong khi 2 người vẫn ở lại Australia.

Trong bối cảnh đó, quyết định đóng cửa thi đấu tại các quốc gia bị coi là thù địch có thể khiến Iran rơi vào thế cô lập trên bản đồ thể thao quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp đến hành trình của họ tại World Cup 2026.