Tiền đạo Iran bị gạch tên vì chụp ảnh với lãnh đạo UAE

Tiền đạo Sardar Azmoun bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Iran sau động thái được cho là nhạy cảm.

Sardar Azmoun gặp rắc rối trong lúc xung đột leo thang tại Trung Đông.

Nguyên nhân xuất phát từ việc chân sút đang khoác áo Shabab Al-Ahli (trụ sở ở Dubai) đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh gặp gỡ một lãnh đạo UAE. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang dữ dội ở Trung Đông.

Hãng tin Fars dẫn lời nguồn tin nội bộ đội tuyển xác nhận Azmoun bị gạch tên. Dù sau đó nhanh chóng xóa bài đăng, tiền đạo 31 tuổi vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội trên truyền hình nhà nước.

Bình luận viên Mohammad Misaghi thẳng thắn chỉ trích: "Thật đáng tiếc khi anh không đủ nhận thức để hiểu hành vi nào là phù hợp trong hoàn cảnh này. Những người như vậy không xứng khoác áo đội tuyển quốc gia".

Sự vắng mặt của Azmoun được dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của Iran tại World Cup 2026 nếu đội tuyển này quyết định tham dự giải đấu. Anh ghi tới 57 bàn sau 91 lần khoác áo đội tuyển kể từ năm 2014.

Không chỉ Azmoun, theo Reuters, một số nguồn tin chưa được xác nhận còn cho biết tài sản của anh cùng các cầu thủ khác như Mehdi Ghayedi và Soroush Rafiei có thể bị phong tỏa.

Liên đoàn Bóng đá Iran chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, tuyển Iran vẫn dự kiến thi đấu giao hữu với Nigeria và Costa Rica tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026.

