Hành động đặc biệt của tuyển Iran

  • Thứ bảy, 28/3/2026 08:16 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Các cầu thủ Iran có cử chỉ xúc động trong trận giao hữu thua Nigeria 1-2 hôm 27/3.

Cầu thủ Iran tưởng nhớ các nạn nhân.

Trước giờ bóng lăn, toàn đội Iran xếp hàng trang nghiêm, mỗi cầu thủ ôm một chiếc ba lô màu sắc đặt trước ngực khi quốc ca vang lên. Những chiếc ba lô được xem là biểu tượng cho các em nhỏ xấu số, trong khi băng đen thể hiện sự tiếc thương.

Đại diện đội bóng cho biết đây là cách họ gửi lời chia buồn và tưởng nhớ những học sinh đã mất. Khoảng một tháng trước, hơn 160 học sinh thiệt mạng trong vụ không kích trường học nữ ở Iran. Trong khi Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau, còn phía Mỹ và Israel phủ nhận, không chịu trách nhiệm.

Trận đấu diễn ra tại Belek (Thổ Nhĩ Kỳ) khi Iran tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2026. Chung cuộc, Iran để thua 1-2 với Mehdi Taremi ghi bàn rút ngắn tỷ số sau khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, hình ảnh các cầu thủ Iran với ba lô trên tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng đây là khoảnh khắc giàu cảm xúc hiếm, khi bóng đá trở thành công cụ thể hiện sự sẻ chia vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao.

Sau trận đấu này, Iran sẽ tiếp tục có thêm một trận giao hữu khác với Costa Rica vào ngày 31/3, vẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

