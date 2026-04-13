MU nhận thất bại lịch sử trước Leeds

Rạng sáng 14/4, MU để thua Leeds 1-2 trên sân nhà ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh.

Sau hơn một tháng không thi đấu, Manchester United thăng hoa bỗng biến thành một tập thể rời rạc, thiếu sức sống. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, "Quỷ đỏ" vẫn chơi một trận tệ hại và để Leeds lần đầu tiên rời Old Trafford với 3 điểm tại giải đấu cao nhất xứ sương mù kể từ năm 1981.

Thất bại bạc nhược không ảnh hưởng đến vị trí của thầy trò Michael Carrick, khi họ vẫn đứng thứ 3 với 55 điểm, ngang Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn. Khoảng cách lúc này giữa MU và đội đứng thứ 6, Chelsea đang là 7 điểm.

MU gây thất vọng.

Sau tiếng còi khai cuộc, CĐV được chứng kiến một trong những hiệp đấu tệ nhất của Man Utd ở mùa này. Trong ngày Kobbie Mainoo vắng mặt, Manuel Ugarte đá cặp Casemiro ở giữa sân, đoàn quân áo đỏ mất hoàn toàn thế trận và bị Leeds liên tục dồn ép. Ngay phút thứ 5, mành lưới của Senne Lammens đã rung lên, sau tình huống chớp thời cơ của Noah Okafor.

Đến phút 29, hàng thủ MU tiếp tục chơi lúng túng, tạo cơ hội để Okafor dứt điểm ở vị trí thuận lợi, nhân đôi cách biệt cho Leeds.

Hiệp một khép lại với nỗi thất vọng tràn trề dành cho người hâm mộ chủ nhà. Nếu Ao Tanaka, Dominic Calvert-Lewin tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ MU đã vỡ trận chỉ sau 45 phút.

Ngay đầu hiệp hai, MU tăng tốc và sớm có cơ hội rút ngắn cách biệt. Phút 45, Benjamin Sesko đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn.

Khi những CĐV mơ mộng bắt đầu nghĩ về màn lội ngược dòng, Lisandro Martinez đã kéo họ trở lại thực tại bằng tấm thẻ đỏ sau tình huống giật tóc với Calvert-Lewin ở phút 56.

Licha sẽ bị treo giò 3 vòng tiếp theo, bao gồm hai trận đại chiến với Chelsea và Liverpool.



Trong thế trận thiếu người, MU vẫn nỗ lực tấn công, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn so với khi còn 11 cầu thủ trên sân. Phút 69, Casemiro đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đây cũng là pha lập công thứ 6 của anh tại Premier League, tất cả bằng đầu và đều xuất phát từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes.

Phút 85, bàn gỡ hòa tưởng chừng đã đến với MU, khi Karl Darlow đã bị đánh bại trong một pha không chiến. Dù vậy, Calvert-Lewin lại có mặt đúng lúc để phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng dành cho Leeds. "The Whites" tiến bước quan trọng trong cuộc đua trụ hạng, khi đã hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 6 điểm.

