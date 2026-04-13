Ugarte thành bước ngoặt cho MU trong thương vụ Tonali

  • Thứ hai, 13/4/2026 19:35 (GMT+7)
Manuel Ugarte có thể trở thành quân bài trao đổi trong thương vụ Sandro Tonali, khi MU chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn ở khu trung tuyến.

Theo nguồn tin từ Football Insider, Manchester United đang cân nhắc sử dụng Ugarte như một phần trong thỏa thuận với Newcastle để chiêu mộ Tonali.

Tiền vệ người Uruguay không còn giữ được vị trí ổn định dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick và khả năng rời Old Trafford vào mùa hè đang trở nên rõ ràng hơn.

Ugarte gia nhập MU với mức phí 51 triệu bảng và còn hợp đồng đến năm 2029. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, anh gần như không còn được trọng dụng.

Việc không có trận đá chính nào tại Premier League từ tháng 1 cho thấy vị trí của Ugarte lung lay dữ dội, đặc biệt khi Kobbie Mainoo nổi lên như lựa chọn ưu tiên ở tuyến giữa.

Ở chiều ngược lại, Newcastle vẫn duy trì sự quan tâm dành cho Ugarte từ thời anh còn thi đấu tại Sporting CP. Đội bóng của HLV Eddie Howe xem đây là phương án phù hợp trong bối cảnh cần tăng cường chiều sâu và năng lượng ở tuyến giữa.

Trong khi đó, Tonali được MU xác định là mục tiêu quan trọng cho kế hoạch tái thiết. Tiền vệ người Italy vẫn còn hợp đồng với Newcastle đến năm 2028 và được xem là nhân tố chiến lược tại St James’ Park.

Vì vậy, bất kỳ đề xuất trao đổi nào cũng sẽ vấp phải sự cân nhắc kỹ lưỡng từ phía đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Thương vụ này, nếu xảy ra, sẽ phụ thuộc lớn vào thiện chí của Newcastle. Việc đánh đổi một trụ cột như Tonali để lấy một cầu thủ đang mất phong độ như Ugarte là bài toán không dễ giải.

Để biến kế hoạch thành hiện thực, "Quỷ đỏ" sẽ cần nhiều bước đi và nỗ lực nhằm có được mục tiêu ưng ý.

MU gặp rắc rối tiền lương với Tonali

Tham vọng sở hữu tiền vệ Sandro Tonali của MU đang vấp phải rào cản lớn.

16:25 10/4/2026

Đội hình trị giá 600 triệu bảng lỡ hẹn với World Cup 2026

Theo Transfermarkt, Sandro Tonali, Bryan Mbeumo hay Dominik Szoboszlai nằm trong danh sách đội hình được định giá lên tới 600 triệu bảng không dự World Cup 2026.

17:41 2/4/2026

Mức giá để MU có Tonali

Sandro Tonali trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của Manchester United, nhưng Newcastle chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đề nghị đủ lớn.

18:53 31/3/2026

Italy trên đôi chân của Tonali Sandro Tonali mang đến sự cân bằng và sức sống cho tuyến giữa Italy, trở thành điểm tựa giúp "Azzurri" duy trì nhịp chơi và kiểm soát thế trận.

Đào Trần

