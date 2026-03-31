Mức giá để MU có Tonali

Sandro Tonali trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của Manchester United, nhưng Newcastle chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đề nghị đủ lớn.

Tonali nổi lên như một cái tên lý tưởng cho đội hình của MU.

Sandro Tonali nổi lên như một trong những ưu tiên chuyển nhượng của Manchester United trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa ở hè 2026. Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không dễ dàng khi Newcastle United giữ lập trường cứng rắn về mức giá.

Ban lãnh đạo Newcastle từng khẳng định không bị áp lực phải bán trụ cột. Dù vậy, giám đốc điều hành David Hopkinson thừa nhận CLB sẵn sàng xem xét mọi đề nghị nếu giá trị đủ lớn. Ông lấy thương vụ Alexander Isak từng được định giá 128 triệu bảng làm tiêu chuẩn.

"Nếu một kịch bản tương tự xuất hiện như trường hợp của Isak, cầu thủ sẽ ra đi với điều kiện chúng tôi sẽ nhận được hiệu quả tối đa", Hopkinson nhấn mạnh.

Thông điệp này cho thấy Newcastle không đóng cửa hoàn toàn, nhưng muốn kiểm soát cuộc chơi. Trong bối cảnh tài chính hiện tại, CLB buộc phải cân nhắc việc bán cầu thủ để cân đối nguồn lực. Đây là chi tiết giúp MU có cơ sở để nuôi hy vọng.

Tonali còn hợp đồng đến năm 2030, song xuất hiện thông tin anh sẵn sàng cân nhắc một bước tiến mới trong sự nghiệp nếu nhận đề nghị phù hợp. Điều này càng khiến cuộc đàm phán trở nên hứa hẹn hơn.

MU đang có xu hướng đẩy nhanh các thương vụ trước World Cup. Họ muốn hoàn tất sớm để tránh việc giá cầu thủ tăng mạnh nếu tỏa sáng ở giải đấu lớn. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra với Tonali nếu Italy giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngoài Tonali, đội chủ sân Old Trafford còn theo dõi Carlos Baleba và Bruno Guimaraes. Đây đều là những tiền vệ đã khẳng định năng lực tại Premier League, phù hợp với định hướng của tập đoàn INEOS, chủ sở hữu "Quỷ đỏ".

Dù vậy, với mức phí có thể vượt 100 triệu bảng và sự cứng rắn từ Newcastle, Tonali nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những thương vụ khó khăn nhất kỳ chuyển nhượng hè.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD