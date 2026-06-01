Kvaratskhelia gõ cửa Quả bóng Vàng

Nếu cuộc đua Quả bóng Vàng được quyết định chỉ bằng màn trình diễn ở Champions League, Khvicha Kvaratskhelia có lẽ đang ở vị trí dẫn đầu.

Kvaratskhelia đang là mắt xích quan trọng của PSG.

Sau đêm Budapest, PSG lại đứng trên đỉnh châu Âu. Ousmane Dembele ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền rồi cùng đồng đội vượt qua Arsenal trên loạt luân lưu. Vitinha tiếp tục điều khiển tuyến giữa bằng phong thái của một nhạc trưởng.

Nhưng giữa những cái tên quen thuộc ấy, có một cầu thủ đang âm thầm tạo ra sức nặng ngày càng lớn trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Đó là Khvicha Kvaratskhelia.

Ngôi sao người Georgia không ghi bàn trong trận chung kết. Anh cũng không phải người thực hiện quả luân lưu quyết định. Tuy nhiên, chính Kvaratskhelia là người mang về quả phạt đền giúp PSG thoát khỏi thế bế tắc trước Arsenal. Một lần nữa, anh xuất hiện ở thời điểm đội bóng cần nhất.

Đó trở thành hình ảnh quen thuộc của Kvaratskhelia trong mùa giải năm nay. Từ một bản hợp đồng được đưa về để lấp khoảng trống Kylian Mbappe để lại, cầu thủ sinh năm 2001 đang dần bước ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm để tạo dựng vị thế riêng.

Không phải bằng những chiến dịch truyền thông rầm rộ. Mà bằng các màn trình diễn trên sân cỏ.

Người thay thế Mbappe không ai ngờ tới

Khi Mbappe rời PSG để gia nhập Real Madrid, phần lớn nhận định đều cho rằng đội bóng nước Pháp sẽ đánh mất ngôi sao lớn nhất và nguồn cảm hứng quan trọng nhất trên hàng công.

Luis Enrique lại nghĩ khác. Ông không tìm một Mbappe mới. Ông xây dựng một tập thể mới. Trong hệ thống ấy, Kvaratskhelia trở thành mắt xích hoàn hảo.

Anh không phải mẫu cầu thủ phụ thuộc vào tốc độ thuần túy. Điểm mạnh lớn nhất của Kvaratskhelia nằm ở khả năng đọc tình huống và xử lý trong không gian hẹp. Những pha dừng lại đột ngột, đổi hướng, tăng tốc rồi tung ra cú dứt điểm gần như đã trở thành thương hiệu của anh.

Điều khiến Kvaratskhelia khác biệt là khả năng tạo đột biến ngay cả khi không có nhiều khoảng trống. Ở Champions League mùa này, không nhiều cầu thủ gây ảnh hưởng liên tục như ngôi sao người Georgia. Anh ghi 10 bàn và có 7 kiến tạo, những con số đủ sức đặt bất kỳ tiền đạo nào vào nhóm ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân.

Đáng chú ý hơn, Kvaratskhelia trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận knock-out liên tiếp của cùng một mùa Champions League. Đó không còn là phong độ nhất thời. Đó là dấu ấn của một cầu thủ lớn.

Tại PSG, ánh đèn sân khấu thường hướng về Dembele, Vitinha hay những ngôi sao tấn công khác. Nhưng càng tiến sâu vào mùa giải, người ta càng nhận ra Kvaratskhelia mới là cầu thủ xuất hiện đều đặn nhất trong các khoảnh khắc quyết định. Anh không cần phải là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Nhưng rất thường xuyên là trung tâm của các bàn thắng.

Cuộc đua Quả bóng Vàng chưa kết thúc

Vấn đề lớn nhất của Kvaratskhelia nằm ở nơi anh sinh ra. Georgia không góp mặt tại World Cup 2026. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ mất cơ hội xuất hiện ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới trong thời điểm các đối thủ trực tiếp có thể tiếp tục tích lũy điểm số và hình ảnh.

Lịch sử Quả bóng Vàng cho thấy World Cup luôn tạo ra tác động rất lớn. Đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng Kvaratskhelia khó được xếp ở vị trí số một dù vừa trải qua mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cuộc đua đã ngã ngũ. Bóng đá hiện đại ngày càng đánh giá cao những cầu thủ tạo ảnh hưởng lên thành công tập thể.

Trong khía cạnh ấy, Kvaratskhelia có hồ sơ rất đáng nể. Anh là trụ cột trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của PSG. Anh ghi dấu ấn xuyên suốt các vòng knock-out. Và quan trọng nhất, anh chứng minh PSG không còn phụ thuộc vào Mbappe.

Đó là thành tựu không hề nhỏ. Có thể cuối cùng Quả bóng Vàng sẽ thuộc về một cầu thủ khác. Có thể World Cup sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua trong vài tháng tới.

Nhưng sau những gì diễn ra ở mùa giải 2025/26, Kvaratskhelia xứng đáng được nhắc đến trong nhóm ứng viên hàng đầu. Bởi đôi khi, điều khó nhất không phải là tỏa sáng. Mà là bước ra khỏi cái bóng của một siêu sao như Mbappe và khiến người ta không còn nhớ đến khoảng trống mà anh ta để lại.

Kvaratskhelia đã làm được điều đó. Và chính điều ấy khiến cuộc đua Quả bóng Vàng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.