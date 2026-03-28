MU rộng cửa mua Tonali

MU đang nắm lợi thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali so với đối thủ cùng thành phố là Man City.

MU có lợi thế ở thương vụ Tonali. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết MU đang tích cực xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Tonali trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Ngoài MU, tiền vệ người Italy cũng nằm trong tầm ngắm của Man City.

Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad được cho là ưu tiên phương án khác mang tên Elliot Anderson của Nottingham Forest. Điều này vô tình mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho MU trong cuộc đua giành chữ ký của Tonali.

Về phía Tonali, tương lai của anh tại Newcastle trở nên khó đoán. Cầu thủ 25 tuổi được dự đoán có khả năng rời St James’ Park khi mùa giải khép lại. Tonali cân nhắc trở lại quê nhà thi đấu, nhưng những lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB tại Premier League có thể khiến anh thay đổi quyết định.

MU xem Tonali là phương án nâng cấp tuyến giữa, trong bối cảnh đội bóng cần một tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp độ và hỗ trợ phòng ngự. Việc Casemiro ra đi và có thể cả Manuel Ugarte buộc "Quỷ đỏ" phải bổ sung lực lượng trước mùa giải 2026/27. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Tonali được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết.

Ở chiều ngược lại, Newcastle giữ lập trường cứng rắn. Đội bóng vùng Tyneside nhận thức rõ sự quan tâm từ các CLB lớn nhưng không muốn để Tonali ra đi. Tiền vệ người Italy là mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Eddie Howe, đặc biệt khi đội trưởng Bruno Guimaraes thường xuyên gặp vấn đề về thể lực.

