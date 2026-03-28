Antony dẫn dắt 'cặp cánh 70 triệu euro' của Betis

  • Thứ bảy, 28/3/2026 19:32 (GMT+7)
Antony và Abde cùng tăng giá mạnh, trở thành trụ cột trong tham vọng chinh phục mùa giải của Real Betis.

Antony đang hồi sinh phong độ ở Real Betis.

Real Betis bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với niềm tin lớn đặt vào hai mũi tấn công biên là Antony và Abde. Dưới thời HLV Manuel Pellegrini, bộ đôi không chỉ đảm bảo chiều sâu đội hình mà còn trực tiếp định hình lối chơi của đội bóng xứ Andalusia.

Theo Transfermarkt, Antony hiện được định giá 40 triệu euro, trong khi Abde chạm mốc 30 triệu euro. Tổng giá trị 70 triệu euro phản ánh tầm quan trọng của họ trong dự án hiện tại của Betis, nhất là khi CLB đang cạnh tranh ở cả La Liga lẫn Europa League, đồng thời hướng tới suất dự Champions League.

Antony là trường hợp đáng chú ý. Gia nhập Betis theo dạng cho mượn vào mùa đông năm ngoái, cầu thủ người Brazil nhanh chóng tìm được sự ổn định. Ban lãnh đạo quyết định mua đứt anh trong hè 2025, coi đây là bước đi chiến lược để nâng tầm đội hình.

Dù chưa đạt phong độ đỉnh cao như kỳ vọng, Antony vẫn đóng góp rõ rệt về mặt con số. Anh ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo, dù từng gặp vấn đề chấn thương háng.

Antony anh 1

Antony tìm lại chính mình.

Đội ngũ huấn luyện đang xây dựng giáo án riêng để giúp Antony lấy lại cảm giác tốt nhất. Các buổi tập được điều chỉnh theo thể trạng, kết hợp giữa hồi phục và nâng cao thể lực. Pellegrini hiểu rõ nếu Antony đạt phong độ cao, Betis sẽ có thêm cơ sở để cạnh tranh ở giai đoạn quyết định.

Ở cánh đối diện, Abde mang đến hình ảnh ổn định không kém. Cầu thủ người Morocco đang có mùa giải nổi bật nhất trong sự nghiệp. Anh ghi 9 bàn và có 8 kiến tạo, đồng thời thể hiện rõ vai trò trong cách vận hành lối chơi.

Giá trị 30 triệu euro khiến Abde trở thành cái tên được săn đón trước kỳ chuyển nhượng hè. Betis cũng đã chuẩn bị cho khả năng nhận được những lời đề nghị lớn dành cho cầu thủ này.

Pellegrini hài lòng với sự tiến bộ của cả hai. Tuy nhiên, ông vẫn chờ đợi Antony bùng nổ hơn, đồng thời muốn Abde cải thiện thêm hiệu suất ghi bàn. Với Betis, bộ đôi này không chỉ là hiện tại mà còn là chìa khóa cho những mục tiêu lớn phía trước.

Antony tăng giá

Antony hồi sinh mạnh mẽ sự nghiệp khi tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Betis, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể về giá trị chuyển nhượng.

09:58 24/3/2026

09:58 24/3/2026

Antony bức xúc với đồng đội

Rạng sáng 13/3, Antony tỏ ra cực kỳ thất vọng khi Real Betis thua cay đắng trước đối thủ chỉ còn 10 người trên sân.

10:00 13/3/2026

Antony nguy cơ vắng mặt ở World Cup

HLV Carlo Ancelotti được cho là sẽ tiếp tục gạch tên Antony khỏi danh sách triệu tập của Brazil, bất chấp việc đội tuyển đang thiếu hụt nhân sự ở cánh phải.

17:05 10/3/2026

Hà Trang

Antony Abde Antony Transfermarkt Real Betis Manuel Pellegrini

    Hanh dong ky la cua Neymar hinh anh

    Hành động kỳ lạ của Neymar

    12 phút trước 19:28 28/3/2026

    0

    Ngôi sao Neymar hạn chế thi đấu sân khách để kiểm soát thể trạng trước thời điểm chốt danh sách dự World Cup 2026.

    Muc luong gay choang cua Harry Kane hinh anh

    Mức lương gây choáng của Harry Kane

    16 phút trước 19:24 28/3/2026

    0

    Đội trưởng Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất tuyển Anh, bỏ xa phần còn lại trong danh sách 35 cái tên của HLV Thomas Tuchel.

    Chuyen gi xay ra voi Tiger Woods? hinh anh

    Chuyện gì xảy ra với Tiger Woods?

    53 phút trước 18:46 28/3/2026

    0

    Sự cố tai nạn mới nhất của Tiger Woods tại Florida (Mỹ) tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng cá nhân và vòng lặp bất ổn chưa có hồi kết của huyền thoại golf này.

