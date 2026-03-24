Antony tăng giá

Antony hồi sinh mạnh mẽ sự nghiệp khi tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Betis, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể về giá trị chuyển nhượng.

Antony dần tìm lại chính mình sau khi rời MU.

Từng bị xem là bản hợp đồng thất vọng ở Premier League trong thời gian khoác áo MU, cầu thủ chạy cánh người Brazil giờ "lột xác" tại La Liga. Sau khi gia nhập Betis theo dạng cho mượn rồi được mua đứt với giá 22 triệu euro, Antony nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật tại Sevilla.

Theo cập chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị thị trường của Antony tăng từ 30 triệu euro lên 40 triệu euro. Giá trị hiện tại giúp Antony lần đầu vượt mốc 35 triệu euro từng đạt được thời còn chơi cho Ajax, trước khi gia nhập MU năm 2022.

Các chuyên gia Transfermarkt cho rằng môi trường thi đấu là yếu tố then chốt giúp Antony tái sinh. So với sự khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực cao tại Premier League, La Liga mang đến điều kiện phù hợp hơn với mẫu cầu thủ kỹ thuật như Antony.

Nhà phân tích Manu Veth nhận định việc chuyển tới Betis là bước đi hoàn hảo, giúp cầu thủ 25 tuổi phát huy tối đa phẩm chất và vươn lên thành một trong những cầu thủ trụ cột.

Trong khi đó, Tobias Kroger cho rằng khó khăn của Antony tại Old Trafford không hoàn toàn xuất phát từ năng lực cá nhân, mà còn đến từ sự khác biệt về môi trường và yêu cầu chiến thuật. Đó là điều khiến nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật khác gặp trở ngại khi chơi bóng tại Anh.

Với phong độ hiện tại, tương lai của Antony mở ra nhiều hướng đi. Tuy nhiên, trong bối cảnh Betis duy trì đà phát triển tích cực và cạnh tranh tại đấu trường châu Âu, việc tiếp tục gắn bó để ổn định phong độ có thể là lựa chọn hợp lý cho cầu thủ người Brazil.

