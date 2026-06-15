Khoảnh khắc chơi xấu của Depay hút hơn 5 triệu view

Tiền đạo Memphis Depay chịu nhiều chỉ trích sau pha chơi xấu trung vệ Shogo Taniguchi ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 rạng sáng 15/6.

Phút 83 trong trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản trên sân Dallas, Depay bật nhảy tranh chấp bóng bổng và va chạm mạnh vào mặt trung vệ Taniguchi. Sau pha bóng, tuyển thủ Nhật Bản đổ gục xuống sân vì choáng váng, trong khi Depay phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Pha quay chậm cho thấy Depay dường như đã cố tình xoay người, để vùng cùi chỏ và bắp tay của mình tác động mạnh vào mặt Taniguchi.

Ngay lập tức, khoảnh khắc phạm lỗi của Depay được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn. Một tài khoản có tên Matt Wallace ghi nhận hơn 5,7 triệu lượt xem nhờ đoạn video ghi lại tình huống va chạm giữa Depay và Taniguchi.

Khoảnh khắc chơi xấu của Depay thu hút hàng triệu view.

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV chỉ trích tiền đạo người Hà Lan. Một tài khoản viết: "Khoảnh khắc xấu xí của Depay". Một người khác nhận xét: "Đó là pha bóng không quá nguy hiểm để Depay phải hành động như vậy". Trong khi đó, một CĐV khác bình luận: "Pha bóng xấu nhất từ đầu World Cup đến nay".

Depay được HLV Ronald Koeman tung vào sân ở phút 70 để thay thế Donyell Malen. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Manchester United không để lại nhiều dấu ấn ngoài pha phạm lỗi với Taniguchi. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Depay chỉ chạm bóng 10 lần và tạo ra một cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản giúp Hà Lan nâng chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup lên con số 20 trận liên tiếp. Dù chưa thể giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử, đội bóng châu Âu vẫn cho thấy sự ổn định đáng nể ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.