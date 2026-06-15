Điểm lạ trên mặt sao Nhật Bản vì chứng bệnh giống Michael Jackson

Hiroki Ito không chỉ góp công giúp Nhật Bản cầm hòa Hà Lan mà còn truyền cảm hứng với câu chuyện vượt qua bệnh bạch biến, căn bệnh từng xuất hiện ở huyền thoại Michael Jackson.

Nhiều CĐV tò mò về phần lông mày kỳ lạ của Hiroki Ito.

Rạng sáng 15/6, trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan tại bảng F World Cup 2026 không chỉ gây chú ý bởi màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Một trong những cái tên được người hâm mộ tìm kiếm nhiều nhất sau trận là Hiroki Ito.

Trên sóng truyền hình, nhiều khán giả lần đầu theo dõi tuyển Nhật Bản hoặc đã lâu không xem đội bóng này thi đấu tỏ ra thắc mắc về những mảng trắng xuất hiện ở vùng lông mày của hậu vệ đang khoác áo Bayern Munich. Không ít người lầm tưởng đó là băng dán hoặc dấu vết chấn thương.

Thực tế, Ito mắc bệnh bạch biến (vitiligo), tình trạng khiến một số vùng da mất sắc tố và chuyển sang màu trắng. Đây cũng là căn bệnh từng được ghi nhận ở huyền thoại nhạc pop Michael Jackson.

Dù được xếp vào nhóm bệnh da liễu, bạch biến không ảnh hưởng tới thị lực, thể chất hay khả năng vận động. Vì vậy, hậu vệ sinh năm 1999 không cần điều trị đặc biệt và vẫn duy trì sự nghiệp ở đẳng cấp cao nhất. Theo thời gian, những mảng trắng trên khuôn mặt đã trở thành dấu ấn riêng của Ito. Trên sân cỏ, anh được đánh giá cao nhờ lối chơi điềm tĩnh, mạnh mẽ và khả năng đọc tình huống tốt.

Sự xuất hiện của Ito tại World Cup 2026 cũng mang ý nghĩa vượt ra ngoài bóng đá. Nhiều người hâm mộ Nhật Bản cho rằng hình ảnh một cầu thủ thi đấu tự tin trên sân khấu lớn nhất thế giới có thể trở thành nguồn động viên cho những trẻ em đang sống chung với căn bệnh tương tự.

Trong trận gặp Hà Lan, Nhật Bản hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành lại 1 điểm. Kết quả này giúp đại diện châu Á duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out, đồng thời biến Hiroki Ito thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng đáng chú ý nhất những ngày đầu World Cup 2026.

Video bàn thắng từ cú sút quá hiểm hóc của Nhật Bản Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.