Bayern dùng tỷ số 7-1 khơi lại nỗi đau cho Brazil

Bayern Munich khiến người hâm mộ Brazil nhớ lại ký ức buồn nhất lịch sử World Cup khi đội tuyển Đức thắng Curacao với tỷ số quen thuộc 7-1 ở trận ra quân World Cup 2026.

Rạng sáng 15/6, tuyển Đức có khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi vùi dập Curacao 7-1 ở lượt trận đầu tiên bảng E. Bên cạnh phong độ cao của đại diện châu Âu, điều khiến nhiều người hâm mộ chú ý còn đến từ phản ứng đầy ẩn ý của Bayern Munich trên mạng xã hội.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, tài khoản tiếng Anh chính thức của Bayern Munich trên X đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “7-1. Flashbacks” (tạm dịch: 7-1. Ký ức ùa về). Chỉ hai từ nhưng đủ để gợi lại thất bại lịch sử của tuyển Brazil trước Đức ở bán kết World Cup 2014.

Tại Mineirao cách đây 12 năm, tuyển Đức tạo nên một trong những trận đấu sốc nhất lịch sử bóng đá thế giới khi đánh bại chủ nhà Brazil với tỷ số 7-1. Kết quả ấy được người hâm mộ Brazil gọi là “Mineiraco”, nỗi đau còn ám ảnh nhiều thế hệ cổ động viên.

Bài đăng của Bayern nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không ít cổ động viên Brazil bày tỏ sự khó chịu khi ký ức buồn một lần nữa bị nhắc lại. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ Đức xem đây là màn trêu đùa quen thuộc gắn với một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của đội tuyển quốc gia.

Bài đăng gây tranh cãi của Bayern trên mạng xã hội X.

Chiến thắng trước Curacao còn giúp Đức vượt Brazil ở một thống kê đặc biệt. Đội tuyển 4 lần vô địch thế giới hiện ghi tổng cộng 239 bàn tại các kỳ World Cup, nhiều hơn Brazil đúng một bàn.

Theo thống kê, Đức đạt cột mốc này sau 113 trận đấu và 21 lần tham dự World Cup. Trong khi đó, Brazil có 238 bàn sau 115 trận dù là đội tuyển duy nhất góp mặt ở mọi kỳ World Cup.

Trong bối cảnh World Cup 2026 vừa khởi tranh, tuyển Đức gửi đi thông điệp mạnh mẽ bằng chiến thắng đậm nhất giải tính đến thời điểm hiện tại. Còn với người hâm mộ Brazil, tỷ số 7-1 vẫn là ký ức khó quên, dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ đêm ác mộng tại Belo Horizonte.

Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.