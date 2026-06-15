Cầu thủ dùng Google dịch để dự World Cup

Hành trình khoác áo đội tuyển Cape Verde của Roberto "Pico" Lopes lại bắt đầu từ một tin nhắn trên mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn.

Hành trình khoác áo tuyển Cape Verde của Lopes được quan tâm. Ảnh: Reuters.

Trung vệ 34 tuổi sinh ra và lớn lên tại Dublin (Ireland), hoàn toàn không nghĩ mình sẽ có cơ hội thi đấu quốc tế. Theo tiết lộ của truyền thông Anh, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde đã liên hệ với Lopes lần đầu tiên thông qua LinkedIn. Tuy nhiên, do tin nhắn được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, Lopes không hiểu nội dung và cho rằng đó chỉ là một lời chào thông thường.

"Tôi không hiểu họ viết gì. Tôi nghĩ đó chỉ là tin nhắn chào hỏi nên đã bỏ qua", cầu thủ này từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Phải đến khoảng 9 tháng sau, khi sử dụng Google Dịch để đọc lại nội dung, Lopes mới nhận ra đó là lời mời gia nhập đội tuyển quốc gia Cape Verde. Kể từ đó, sự nghiệp của anh bước sang một chương hoàn toàn mới.

Tuyển Cape Verde (áo xanh đen) tạo lịch sử khi dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ra mắt đội tuyển vào năm 2019, Lopes nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Cape Verde. Dù không nói được tiếng Bồ Đào Nha và mới chỉ đang học tiếng Creole, trung vệ thuộc biên chế CLB Shamrock Rovers vẫn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ người hâm mộ nhờ tinh thần cống hiến và phong độ ổn định.

Điều đáng chú ý là cách đây khoảng một thập kỷ, Lopes vẫn còn làm công việc tư vấn thế chấp ngân hàng để trang trải cuộc sống, đồng thời chơi bóng theo hình thức bán chuyên. Từ một cầu thủ vừa làm vừa chơi bóng, anh đã vươn lên trở thành tuyển thủ quốc gia và góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới.

Đêm 15/6, Lopes cùng các đồng đội bước vào trận đấu lịch sử tại World Cup 2026 khi chạm trán Tây Ban Nha.

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