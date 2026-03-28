Mức lương gây choáng của Harry Kane

  • Thứ bảy, 28/3/2026 19:24 (GMT+7)
Đội trưởng Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất tuyển Anh, bỏ xa phần còn lại trong danh sách 35 cái tên của HLV Thomas Tuchel.

Theo dữ liệu từ CapologySalary Leaks, Harry Kane đứng đầu về thu nhập với mức lương khoảng 414.000 bảng/tuần tại cấp CLB. Con số này tạo ra khoảng cách rõ rệt so với những ngôi sao còn lại trong đội hình "Taam sư".

Jude Bellingham xếp thứ 2 với khoảng 345.000 bảng/tuần, trong khi John Stones, Marc Guehi hay Declan Rice dao động từ 240.000 đến 250.000 bảng/tuần. Những cái tên khác như Marcus Rashford (232.00 bảng), Phil Foden (225.000 bảng) hay Bukayo Saka (195.000 bảng) cũng nằm trong nhóm thu nhập cao, nhưng vẫn kém Kane một khoảng đáng kể.

Đáng chú ý, mức lương này không đến từ đội tuyển quốc gia. Khi thi đấu cho tuyển Anh, các cầu thủ nhận phí ra sân khoảng 2.000 bảng mỗi trận, theo chia sẻ từ cựu thủ môn Ben Foster. Thông thường, khoản tiền này được các cầu thủ quyên góp cho hoạt động từ thiện.

Nguồn thu chính khi khoác áo "Tam sư" đến từ tiền tài trợ. Các hợp đồng với những thương hiệu lớn được gộp vào một quỹ chung, sau đó phân chia lại cho cầu thủ theo tỷ lệ nhất định.

Dù vậy, thu nhập từ đội tuyển chỉ là phần nhỏ so với mức đãi ngộ ở cấp CLB. Điều này lý giải vì sao sự chênh lệch giữa các cầu thủ chủ yếu phản ánh giá trị và vị thế của họ tại đội bóng chủ quản.

CĐV Anh bán nhà để dự World Cup

Một CĐV tuyển Anh gây chú ý khi quyết định bán căn nhà trị giá 350.000 bảng để có tiền theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 trong 7 tuần.

11 giờ trước

CĐV Anh la ó sao Arsenal

Hậu vệ Ben White trải qua ngày thi đấu khó quên khi tuyển Anh hòa 1-1 trước Uruguay trong trận giao hữu diễn ra tại Wembley rạng sáng 28/3.

12 giờ trước

Tuchel gây tranh cãi với đội hình lạ trước Uruguay

Rạng sáng 28/3, đội hình xuất phát của Thomas Tuchel ở trận hòa Uruguay 1-1 khiến CĐV tuyển Anh phản ứng mạnh mẽ.

13 giờ trước

Những cầu thủ Anh giá trị nhất đang thi đấu ở nước ngoài Jude Bellingham và Harry Kane có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong số những cầu thủ Anh giá trị nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

tuyển Anh Harry Kane Harry Kane Jude Bellingham John Stones Marc Guehi Declan Rice

    Đọc tiếp

    Hanh dong ky la cua Neymar hinh anh

    Hành động kỳ lạ của Neymar

    13 phút trước 19:28 28/3/2026

    0

    Ngôi sao Neymar hạn chế thi đấu sân khách để kiểm soát thể trạng trước thời điểm chốt danh sách dự World Cup 2026.

    Chuyen gi xay ra voi Tiger Woods? hinh anh

    Chuyện gì xảy ra với Tiger Woods?

    55 phút trước 18:46 28/3/2026

    0

    Sự cố tai nạn mới nhất của Tiger Woods tại Florida (Mỹ) tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng cá nhân và vòng lặp bất ổn chưa có hồi kết của huyền thoại golf này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

