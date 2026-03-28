Mức lương gây choáng của Harry Kane

Đội trưởng Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất tuyển Anh, bỏ xa phần còn lại trong danh sách 35 cái tên của HLV Thomas Tuchel.

Theo dữ liệu từ Capology và Salary Leaks, Harry Kane đứng đầu về thu nhập với mức lương khoảng 414.000 bảng/tuần tại cấp CLB. Con số này tạo ra khoảng cách rõ rệt so với những ngôi sao còn lại trong đội hình "Taam sư".

Jude Bellingham xếp thứ 2 với khoảng 345.000 bảng/tuần, trong khi John Stones, Marc Guehi hay Declan Rice dao động từ 240.000 đến 250.000 bảng/tuần. Những cái tên khác như Marcus Rashford (232.00 bảng), Phil Foden (225.000 bảng) hay Bukayo Saka (195.000 bảng) cũng nằm trong nhóm thu nhập cao, nhưng vẫn kém Kane một khoảng đáng kể.

Đáng chú ý, mức lương này không đến từ đội tuyển quốc gia. Khi thi đấu cho tuyển Anh, các cầu thủ nhận phí ra sân khoảng 2.000 bảng mỗi trận, theo chia sẻ từ cựu thủ môn Ben Foster. Thông thường, khoản tiền này được các cầu thủ quyên góp cho hoạt động từ thiện.

Nguồn thu chính khi khoác áo "Tam sư" đến từ tiền tài trợ. Các hợp đồng với những thương hiệu lớn được gộp vào một quỹ chung, sau đó phân chia lại cho cầu thủ theo tỷ lệ nhất định.

Dù vậy, thu nhập từ đội tuyển chỉ là phần nhỏ so với mức đãi ngộ ở cấp CLB. Điều này lý giải vì sao sự chênh lệch giữa các cầu thủ chủ yếu phản ánh giá trị và vị thế của họ tại đội bóng chủ quản.

