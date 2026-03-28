CĐV Anh la ó sao Arsenal

Hậu vệ Ben White trải qua ngày thi đấu khó quên khi tuyển Anh hòa 1-1 trước Uruguay trong trận giao hữu diễn ra tại Wembley rạng sáng 28/3.

Ben White bị la ó. Ảnh: Reuters.

Được tung vào sân ở hiệp hai, White nhanh chóng để lại dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 80. Anh có mặt đúng lúc ở cột xa để đệm bóng cận thành sau một tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, niềm vui của White không trọn vẹn khi anh phải nhận những tiếng la ó từ chính các cổ động viên nhà, thậm chí ngay cả khi tên anh được xướng lên như người ghi bàn.

Sự căng thẳng bắt nguồn từ việc White trở lại đội tuyển lần đầu tiên kể từ khi rời World Cup 2022 với lý do cá nhân, sau đó từ chối lên tuyển dưới thời Gareth Southgate. Nguyên do được cho là do hậu vệ của Arsenal có mâu thuẫn với trợ lý Steve Holland.

HLV Thomas Tuchel triệu tập White trở lại trong đợt tập trung lần này và kêu gọi người hâm mộ ủng hộ anh. Dù vậy, phản ứng tiêu cực vẫn xuất hiện khi White vào sân thay Fikayo Tomori ở phút 69, với một bộ phận khán giả hô vang những lời chỉ trích.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi ở những phút bù giờ khi White phạm lỗi với Federico Vinas trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Federico Valverde không mắc sai lầm, mang về trận hòa 1-1 cho Uruguay.

Dù kết quả không như mong đợi, Tuchel vẫn bảo vệ học trò và nhấn mạnh rằng White cần thời gian để hàn gắn mối quan hệ với các đồng đội, đặc biệt là những người từng dự World Cup.

