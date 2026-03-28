Sao Arsenal mắc sai lầm, tuyển Anh rơi chiến thắng phút 90+4

Rạng sáng 28/3, tuyển Anh bị Uruguay cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu trên sân Wembley.

Ben White khiến "Tam sư" đứt mạch thắng.

Trong ngày trở lại tuyển quốc gia, Ben White trở thành tâm điểm khi vừa ghi bàn, vừa mắc sai lầm khiến tuyển Anh rơi chiến thắng. Kết quả cũng chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới của "Tam Sư" dù đối thủ chỉ có vỏn vẹn một cú sút trúng đích cả trận.

Trước đối thủ đến từ Nam Mỹ, HLV Thomas Tuchel gây chú ý khi tung ra đội hình mang tính thử nghiệm và sự thiếu gắn kết nhanh chóng lộ rõ. Tuyển Anh kiểm soát phần lớn thời lượng bóng trong hiệp một nhưng gần như không tạo ra cơ hội đáng kể, ngoài cú dứt điểm của Dominic Solanke dễ dàng bị thủ môn Fernando Muslera hóa giải.

Bước ngoặt đáng lo ngại đến đầu hiệp hai khi Phil Foden bị Ronald Araujo vào bóng thô bạo nhưng không bị thổi phạt. Tiền vệ của Man City nằm sân trong đau đớn, khiến người hâm mộ lo lắng trước, dù sau đó anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu trước khi nhường chỗ cho Cole Palmer.

Chính Palmer mang đến sự khác biệt. Phút 70, anh tạo cơ hội cho Dominic Calvert-Lewin, nhưng tiền đạo này đánh đầu ra ngoài trong tình huống tưởng chừng không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, Palmer vẫn để lại dấu ấn khi thực hiện quả phạt góc nguy hiểm, tạo nên tình huống lộn xộn để White ghi bàn mở tỷ số trong lần trở lại đội tuyển sau gần 4 năm.

Đỉnh điểm kịch tính đến ở phút bù giờ, khi trọng tài cho Uruguay hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của chính White. Federico Valverde không mắc sai lầm ghi bàn gỡ hòa 1-1, khép lại trận đấu đầy tranh cãi và để lại nhiều nỗi lo cho tuyển Anh.