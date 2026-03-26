Bước ngoặt của sao trẻ MU với tuyển Anh

Ayden Heaven được đôn lên tập cùng đội tuyển Anh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình vươn ra sân khấu lớn của trung vệ 19 tuổi.

Trung vệ thuộc biên chế Manchester United được gọi bổ sung vào nhóm cầu thủ hỗ trợ đội một trong quá trình chuẩn bị cho các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản.

Theo Sky Sports, Heaven vốn nằm trong danh sách U20 Anh cho trận gặp Italy. Tuy nhiên, anh được đôn lên hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại St George’s Park. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của HLV Thomas Tuchel trước loạt trận làm nóng cho World Cup 2026.

Heaven không phải gương mặt xa lạ với các cấp độ trẻ của tuyển Anh. Anh đã có nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ và đang được đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Việc được tập cùng đội một giúp cầu thủ này có cơ hội cọ xát với môi trường đỉnh cao, đồng thời gây ấn tượng trực tiếp với ban huấn luyện.

Ở cấp CLB, Heaven dần khẳng định chỗ đứng tại Manchester United. Anh có 21 lần ra sân cho đội một chỉ sau hơn một năm gia nhập từ Arsenal. Mùa này, trung vệ 19 tuổi có 8 trận đá chính tại Premier League, chủ yếu dưới thời HLV Ruben Amorim.

Khi Michael Carrick tạm quyền, Heaven chưa có suất đá chính nhưng vẫn được sử dụng từ ghế dự bị. Anh vào sân 4 lần, tích lũy thêm kinh nghiệm trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng.

Sự nghiệp của Heaven từng bị gián đoạn bởi chấn thương cổ chân hồi tháng 3/2025. Chấn thương này khiến anh nghỉ hết phần còn lại của mùa giải. Dù vậy, trung vệ trẻ đã trở lại và tiếp tục phát triển đúng hướng.

Trong đợt tập trung lần này, Heaven có dịp tập luyện cùng các đàn anh như Harry Maguire và Kobbie Mainoo. Đặc biệt, Mainoo cũng đang đứng trước cơ hội lớn khi được gọi trở lại đội tuyển Anh sau thời gian vắng mặt.

