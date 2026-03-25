Toney tiệc tùng khi không được lên tuyển Anh

Tiền đạo Ivan Toney của Al Ahli gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 30 tại một khách sạn 5 sao ở London.

Theo The Sun, chân sút người Anh chi khoảng 250.000 bảng cho sự kiện. Danh sách khách mời gồm nhiều gương mặt nổi tiếng như Jack Grealish, một số cầu thủ Arsenal và cả các nhân vật đến từ chương trình truyền hình Love Island.

Sự kiện càng thu hút sự chú ý khi đặt trong bối cảnh quá khứ nhạy cảm của Toney. Năm 2023, anh từng bị cấm thi đấu 8 tháng sau khi thừa nhận vi phạm 232 lần quy định cá cược của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trong đó có nhiều lần đặt cược liên quan đến chính đội bóng cũ Brentford. Tiền đạo này cũng từng công khai việc bản thân mắc chứng nghiện cờ bạc.

Sau khi trở lại sân cỏ, Toney nhanh chóng tìm lại phong độ trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 40 triệu bảng chuyển sang Al Ahli tại Saudi Arabia. Thế nhưng, Toney lại không góp mặt trong danh sách triệu tập mới nhất của HLV Thomas Tuchel.

Dù vậy, việc không được gọi lên tuyển dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của Toney. Tiền đạo này vẫn tận hưởng buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, cho thấy anh đang từng bước vượt qua những biến cố trong sự nghiệp.

Mùa giải năm nay, Toney ghi tới 26 bàn ở Saudi Pro League và đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Anh hơn Julian Quinones (Al Qadsiah) và Cristiano Ronaldo (Al Nassr) lần lượt 1 và 4 bàn.

