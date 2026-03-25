Toney tiệc tùng khi không được lên tuyển Anh

  • Thứ tư, 25/3/2026 06:47 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Tiền đạo Ivan Toney của Al Ahli gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 30 tại một khách sạn 5 sao ở London.

Toney trở lại Anh tổ chức sinh nhật.

Theo The Sun, chân sút người Anh chi khoảng 250.000 bảng cho sự kiện. Danh sách khách mời gồm nhiều gương mặt nổi tiếng như Jack Grealish, một số cầu thủ Arsenal và cả các nhân vật đến từ chương trình truyền hình Love Island.

Sự kiện càng thu hút sự chú ý khi đặt trong bối cảnh quá khứ nhạy cảm của Toney. Năm 2023, anh từng bị cấm thi đấu 8 tháng sau khi thừa nhận vi phạm 232 lần quy định cá cược của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trong đó có nhiều lần đặt cược liên quan đến chính đội bóng cũ Brentford. Tiền đạo này cũng từng công khai việc bản thân mắc chứng nghiện cờ bạc.

Sau khi trở lại sân cỏ, Toney nhanh chóng tìm lại phong độ trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 40 triệu bảng chuyển sang Al Ahli tại Saudi Arabia. Thế nhưng, Toney lại không góp mặt trong danh sách triệu tập mới nhất của HLV Thomas Tuchel.

Dù vậy, việc không được gọi lên tuyển dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của Toney. Tiền đạo này vẫn tận hưởng buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, cho thấy anh đang từng bước vượt qua những biến cố trong sự nghiệp.

Mùa giải năm nay, Toney ghi tới 26 bàn ở Saudi Pro League và đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Anh hơn Julian Quinones (Al Qadsiah) và Cristiano Ronaldo (Al Nassr) lần lượt 1 và 4 bàn.

Đối thủ hôn Ivan Toney trong lúc va chạm Rạng sáng 24/2, Ivan Toney của Al Ahli bị Jamal Harkass hôn khiêu khiêu khích trong trận thắng Damac 1-0 thuộc vòng 23 Saudi Pro League.

Duy Luân

    Đọc tiếp

    Barcelona ra gia cho Alvarez hinh anh

    Barcelona ra giá cho Alvarez

    2 giờ trước 05:43 25/3/2026

    0

    Barcelona lên kế hoạch tìm kiếm trung phong thay thế Robert Lewandowski và Julian Alvarez là mục tiêu hàng đầu.

    Noi bo CAF mau thuan vu tuoc cup cua Senegal hinh anh

    Nội bộ CAF mâu thuẫn vụ tước cúp của Senegal

    2 giờ trước 05:58 25/3/2026

    0

    Ông Augustin Senghor, thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), khẳng định việc tước chiến thắng của Senegal để trao cúp cho Morocco là không thể chấp nhận.

    Schlotterbeck co cau tra loi cho Real Madrid hinh anh

    Schlotterbeck có câu trả lời cho Real Madrid

    2 giờ trước 05:32 25/3/2026

    0

    Nico Schlotterbeck tiến gần tới việc gia hạn với Dortmund, khiến Real Madrid đứng trước nguy cơ mất một mục tiêu quan trọng nơi hàng thủ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

