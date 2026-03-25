Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Schlotterbeck có câu trả lời cho Real Madrid

  • Thứ tư, 25/3/2026 05:32 (GMT+7)
Nico Schlotterbeck tiến gần tới việc gia hạn với Dortmund, khiến Real Madrid đứng trước nguy cơ mất một mục tiêu quan trọng nơi hàng thủ.

Real Madrid nhiều khả năng sẽ phải gạch tên Nico Schlotterbeck khỏi danh sách chuyển nhượng hè 2026. Theo truyền thông Đức, Schlotterbeck nghiêng về phương án tiếp tục gắn bó với Dortmund, bất chấp sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu.

Bản hợp đồng mới được cho là có thời hạn đến năm 2031, đi kèm mức lương khoảng 14 triệu euro mỗi năm. Đây là đề nghị đủ sức nặng để giữ chân một trong những thủ lĩnh hàng phòng ngự của đội bóng vùng Ruhr.

Với Dortmund, việc giữ lại Schlotterbeck mang ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh đội bóng đang bước vào giai đoạn chuyển mình, trung vệ 26 tuổi được xem là hạt nhân cho một chu kỳ mới. Người đại diện Mathias Sammer cũng công khai bày tỏ niềm tin rằng thân chủ sẽ tiếp tục ở lại và đóng vai trò trung tâm trong dự án này.

Real Madrid theo dõi Schlotterbeck như phương án tăng cường chiều sâu hàng thủ, đặc biệt trong bối cảnh cần chuẩn bị cho sự biến động nhân sự. Tuy nhiên, khi thương vụ này gần như khép lại, họ buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 vì thế hứa hẹn sẽ là giai đoạn bận rộn với Real Madrid. Khi những phương án quen thuộc dần khép lại, khả năng họ phải tìm kiếm một giải pháp mới, thậm chí ít tên tuổi hơn nhưng phù hợp hơn đang trở nên rõ ràng.

Đào Trần

Real Nico Schlotterbeck Real Madrid Borussia Dortmund

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý