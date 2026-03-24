Arbeloa thắng thế tuyệt đối trong phòng thay đồ Real Madrid

HLV Arbeloa nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cầu thủ Real Madrid, trở thành ứng viên sáng giá cho ghế nóng mùa tới.

Arbeloa đang chinh phục Real Madrid.

Nếu Real Madrid tổ chức bỏ phiếu chọn HLV ngay lúc này, Arbeloa gần như chắc chắn chiến thắng. Không phải tuyệt đối, nhưng đủ để khẳng định vị thế của ông trong phòng thay đồ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Arbeloa tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Bầu không khí tại Valdebebas trở nên tích cực hơn. Các cầu thủ cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào cách làm việc của ông. Những quyết định rõ ràng và nhất quán giúp Arbeloa nhanh chóng xây dựng uy tín.

Một trong những điểm mạnh của HLV người Tây Ban Nha là khả năng giao tiếp. Ông thường xuyên trao đổi trực tiếp với cầu thủ, lắng nghe và giải thích kế hoạch. Arbeloa bảo vệ học trò trước truyền thông, nhưng cũng thẳng thắn trong nội bộ. Điều này giúp đội bóng gắn kết hơn sau giai đoạn chia rẽ vì sự ra đi của Xabi Alonso.

Trên sân cỏ, kết quả gần đây củng cố thêm niềm tin. Real Madrid cải thiện về lối chơi, tổ chức và cách tiếp cận trận đấu. Arbeloa cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật, đồng thời xử lý tốt bài toán chấn thương.

Nhiều trụ cột đứng về phía ông. Vinicius và Valverde lấy lại phong độ. Courtois, Tchouaméni và Rüdiger cũng ủng hộ HLV. Ngay cả những cầu thủ ít cơ hội trước đây như Güler, Fran García hay Brahim đều cảm nhận rõ vai trò của mình trong hệ thống mới.

Quyết định loại Trent khỏi trận derby là dấu ấn lớn. Hậu vệ người Anh đến muộn trong buổi tập và Arbeloa không ngần ngại loại anh khỏi đội hình. Carvajal được trao cơ hội và đáp lại bằng màn trình diễn ấn tượng. Động thái này giúp HLV Real Madrid ghi điểm mạnh về kỷ luật và sự công bằng.

Bên cạnh đó, Arbeloa cũng tạo được tiếng nói lớn tại học viện La Fábrica. Ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ hệ thống đào tạo.

Từ phòng thay đồ đến học viện, Arbeloa đang xây dựng nền tảng vững chắc. Và với những gì đã thể hiện, ông trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho tương lai của Real Madrid.