Arbeloa làm được điều không ai chờ đợi ở Real Madrid

Chỉ là HLV tạm quyền, nhưng chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp và việc đưa Real Madrid trở lại cuộc đua khiến quãng thời gian của Alvaro Arbeloa trở nên đáng nhớ.

Arbeloa giúp Real Madrid bay cao gần đây.

Real Madrid thường không dành nhiều kiên nhẫn cho những giải pháp tạm thời. Ở Bernabeu, mọi thứ luôn được đo bằng danh hiệu và tầm vóc. Nhưng chính trong môi trường khắc nghiệt đó, Arbeloa, một HLV tạm quyền, lại đang tạo ra một chương nhỏ đáng chú ý của mùa giải.

Không ai chắc ông sẽ còn ở đây vào mùa tới. Cũng chưa có câu trả lời rõ ràng về người sẽ dẫn dắt Real Madrid lâu dài. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Arbeloa đang làm tốt hơn những gì người ta kỳ vọng ở một phương án “chữa cháy”.

Chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid rạng sáng 23/3 là ví dụ rõ nhất. Một trận derby căng thẳng, nhiều áp lực, nhưng Real Madrid vẫn biết cách kiểm soát tình hình. Đó đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

Chuỗi trận này không chỉ mang lại điểm số. Nó thay đổi cảm nhận về Real Madrid trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Sau 29 vòng La Liga, họ có 69 điểm, kém Barcelona 4 điểm. Khoảng cách đủ để tạo áp lực, và cũng đủ để nuôi hy vọng.

Điều quan trọng hơn nằm ở cách Real Madrid giành chiến thắng. Không còn là hình ảnh một đội bóng phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân. Thay vào đó là một tập thể chơi gọn gàng, giữ cự ly tốt và biết cách kiểm soát nhịp trận đấu.

Arbeloa không tạo ra một cuộc cách mạng. Ông không thay đổi cấu trúc đội hình một cách triệt để. Nhưng ông chỉnh lại những chi tiết nhỏ. Từ cách pressing, cách chuyển trạng thái, đến việc duy trì sự cân bằng giữa các tuyến. Đó là thứ bóng đá không hào nhoáng, nhưng hiệu quả.

Ở Champions League, Real Madrid cũng đã có mặt ở tứ kết. Với một đội bóng quen chinh phục đấu trường này, đó là kết quả cần thiết. Nhưng trong bối cảnh mùa giải từng có những thời điểm chệch choạc, việc giữ được hướng đi ổn định mới là điều đáng nói.

Alvaro Arbeloa đã thắng Mourinho, Pep, Simeone.

Đáng chú ý, Real Madrid dưới thời Arbeloa không né tránh những trận cầu lớn. Những chiến thắng trước các đội bóng do Pep Guardiola, Jose Mourinho và Diego Simeone dẫn dắt cho thấy họ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để đảm bảo tương lai cho Arbeloa. Ông chỉ là HLV tạm quyền. Và tại Real Madrid, “tạm quyền” gần như đồng nghĩa với “tạm thời”.

CLB này luôn hướng tới những cái tên lớn, những dự án dài hạn, những HLV có hồ sơ đủ sức cạnh tranh danh hiệu ngay lập tức. Arbeloa, dù đang làm tốt, vẫn đứng ngoài logic quen thuộc đó.

Chính vì vậy, quãng thời gian hiện tại của ông mang một màu sắc rất đặc biệt.

Đó không phải hành trình xây dựng một triều đại. Đó là một giai đoạn ngắn, nhưng trọn vẹn trong khuôn khổ của nó.

Arbeloa không cần chứng minh mình là HLV phù hợp cho 5 năm tới. Ông chỉ cần giúp Real Madrid không trượt khỏi đường đua ở hiện tại. Và ông đang làm được điều đó.

Một điểm đáng chú ý khác là cách Real Madrid kiểm soát cảm xúc. Trước đây, họ từng dễ mất cân bằng khi gặp áp lực. Nhưng trong chuỗi trận gần đây, đội bóng cho thấy sự điềm tĩnh hơn. Họ không vội vàng, không bị cuốn theo đối thủ. Dấu hiệu của một tập thể đang được tổ chức lại đúng hướng.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn mang tính tạm thời. Khi mùa giải khép lại, Real Madrid sẽ phải đưa ra quyết định lớn. Ai sẽ là HLV chính thức? CLB sẽ đi theo hướng nào?

Arbeloa có thể không phải câu trả lời. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của những gì ông đang làm.

Trong một mùa giải dài và nhiều biến động, không phải ai cũng có thể bước vào giữa chừng và giữ cho con tàu đi đúng hướng. Arbeloa đã làm được điều đó, theo cách âm thầm nhưng hiệu quả.

La Liga vẫn còn đó với khoảng cách 4 điểm. Champions League đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt. Real Madrid chưa hoàn hảo, nhưng họ đang ở đúng vị trí để cạnh tranh.

Và nếu mùa giải này khép lại với một kết cục tích cực, quãng thời gian của Arbeloa sẽ được nhớ đến như một đoạn chuyển tiếp quan trọng.

Không dài.

Nhưng đủ đậm.