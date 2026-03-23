Griezmann rời Atletico

  • Thứ hai, 23/3/2026 09:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ vài giờ sau thất bại 2-3 của Atletico Madrid trước Real Madrid, tiền đạo Antoine Griezmann lên đường sang Mỹ để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tới MLS.

Griezmann quyết định sang Mỹ chơi bóng.

Theo The Athletic, chân sút người Pháp được CLB chủ quản cho phép tiến hành các thủ tục cuối cùng nhằm gia nhập Orlando City. Hai bên dự kiến ký hợp đồng kéo dài đến mùa 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm. Griezmann sẽ chính thức khoác áo Orlando City từ tháng 7/2026.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "Tại đội bóng bang Florida, Griezmann sẽ khoác áo số 7. Bản hợp đồng sẽ được thông qua ngay trong tuần này", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Việc sang Mỹ chơi bóng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2018. Orlando City là đối thủ cùng bang với Inter Miami của Lionel Messi. CLB này đang đẩy mạnh xu hướng thu hút các ngôi sao châu Âu sang Mỹ thi đấu.

Griezmann ra đi cũng khép lại một chương huy hoàng tại La Liga. Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Atletico Madrid với hơn 200 bàn thắng, đóng vai trò biểu tượng trong nhiều năm qua.

Việc chia tay ngôi sao số một ngay sau trận derby càng khiến người hâm mộ Atletico thêm phần tiếc nuối. Tuy nhiên, với Griezmann, đây có thể là cơ hội để mở ra hành trình mới tại MLS.

Rạng sáng 23/3, Griezmann thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp Atletico Madrid tránh khỏi thất bại 2-3 trước Real Madrid thuộc vòng 29 La Liga. Hiện Atletico rơi xuống vị trí thứ 4, gần như hết hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Messi lốp bóng ghi bàn đẳng cấp

Griezmann tái hiện 'cú giật gót của Chúa'

Antoine Griezmann tạo nên khoảnh khắc thiên tài với pha giật gót kiến tạo cho Nico Gonzalez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong chiến thắng 3-2 của Atletico trước Real Sociedad tại vòng 27 La Liga.

09:07 8/3/2026

Griezmann mỉa mai Barcelona sau khi vào chung kết

Antoine Griezmann đăng thông điệp "Bức ảnh này có khắc nghiệt không?" để đáp lại Barcelona, tái hiện màn khẩu chiến trên mạng xã hội từ mùa trước.

09:13 4/3/2026

Griezmann rời Atletico giữa mùa giải?

Antoine Griezmann đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp khi ngày chia tay Atletico Madrid có thể đến sớm hơn dự kiến.

06:08 28/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

