Griezmann mỉa mai Barcelona sau khi vào chung kết

Antoine Griezmann đăng thông điệp "Bức ảnh này có khắc nghiệt không?" để đáp lại Barcelona, tái hiện màn khẩu chiến trên mạng xã hội từ mùa trước.

Bài đăng mùa trước của Barcelona được cho là mỉa mai Atletico.

Antoine Griezmann một lần nữa trở thành tâm điểm sau khi Atletico Madrid giành quyền vào chung kết Copa del Rey.

Dù thua 0-3 trước Barcelona tại Camp Nou ở lượt về rạng sáng 4/3, Atletico vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi. Ngay sau khi tấm vé chung kết được xác nhận, Griezmann đăng tải hình ảnh ăn mừng trên mạng xã hội.

Trong khung hình, hai cầu thủ Barcelona nằm trên sân với vẻ thất vọng. Tiền đạo người Pháp kèm theo dòng trạng thái: "¿Esta foto va muy dura?" (Tạm dịch: Bức ảnh này có quá khắc nghiệt không?), cùng ba biểu tượng cười che miệng.

Thông điệp này gợi lại sự kiện tháng 3/2025, khi Barcelona thắng 4-2 Atletico tại Metropolitano ở La Liga dù bị dẫn 0-2. Khi đó, đội bóng xứ Catalonia đăng ảnh có Griezmann ở tiền cảnh và các cầu thủ Barca tụ lại phía sau, kèm dòng chú thích tương tự: "Esta foto va muy dura".

Màn đáp trả của Griezmann làm tăng thêm sức nóng cho mối duyên nợ giữa hai đội. Trong vòng một tháng tới, Atletico và Barcelona sẽ tiếp tục chạm trán tại La Liga vào ngày 6/4.

Nếu cả hai vượt qua vòng đấu của mình tại Champions League trước Tottenham và Newcastle, họ có thể gặp lại nhau ở tứ kết, với hai lượt đi và về diễn ra trong tháng 4.

Ít nhất sẽ còn một cuộc đối đầu nữa giữa Atletico và Barcelona trong thời gian tới, và con số đó có thể tăng lên ba. Những diễn biến trên sân lẫn ngoài sân cỏ vì thế hứa hẹn tiếp tục thu hút sự chú ý, khi Griezmann và Barcelona vẫn còn cơ hội trực tiếp phân định thắng thua.

