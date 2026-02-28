Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Griezmann rời Atletico giữa mùa giải?

  • Thứ bảy, 28/2/2026 06:08 (GMT+7)
Antoine Griezmann đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp khi ngày chia tay Atletico Madrid có thể đến sớm hơn dự kiến.

Dù hợp đồng của tiền đạo người Pháp còn thời hạn đến tháng 6/2027, những tín hiệu gần đây cho thấy anh nghiêm túc cân nhắc chuyển sang MLS ngay trong thời gian tới.

Theo L’Equipe, điểm đến khả dĩ nhất là Mỹ khi FC Cincinnati nổi lên như ứng cử viên hàng đầu. Nhờ cơ chế "quyền phát hiện" của MLS, đội bóng này nắm lợi thế ưu tiên nếu Griezmann quyết định cập bến Bắc Mỹ. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tại Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 26/3, áp lực thời gian đang khiến mọi thứ trở nên gấp gáp hơn.

Tại Atletico, ban lãnh đạo hiểu rằng quyền quyết định nằm trong tay cầu thủ. Thỏa thuận hiện tại cho phép Griezmann chủ động lựa chọn tương lai mà không cần những cuộc đàm phán căng thẳng. Dù đội bóng thành Madrid muốn giữ anh đến hết mùa giải để phục vụ mục tiêu tại La Liga, họ cũng nhận thức rõ tình hình đã thay đổi trong những tuần gần đây.

Trên sân cỏ, Griezmann vẫn là nhân tố quan trọng nhưng không còn giữ vai trò trung tâm tuyệt đối như trước. Ở tuổi 34, anh bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về yếu tố cá nhân. Niềm yêu thích văn hóa thể thao Mỹ, đặc biệt là NBA, cùng mong muốn trải nghiệm cuộc sống ít áp lực hơn là những lý do khiến MLS trở nên hấp dẫn.

Nếu thương vụ hoàn tất, La Liga sẽ mất đi một trong những biểu tượng lớn nhất thập kỷ qua. Còn với Griezmann, đó sẽ là chương mới bình yên hơn nhưng vẫn đầy tham vọng trong hành trình đáng nhớ của anh.

