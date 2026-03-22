Hernando: 'Tôi tưởng xong đời sau pha vào bóng với Ronaldo'

Sự cố trên sân tập Real Madrid từng khiến cả đội thót tim, khi một cầu thủ trẻ suýt gây chấn thương nghiêm trọng cho Cristiano Ronaldo.

Hernando từng ám ảnh vì vô tình vào bóng nguy hiểm với Ronaldo.

Sự việc xảy ra vào tháng 3/2017, thời điểm mùa giải bước vào giai đoạn nước rút. Manu Hernando khi đó mới được đôn lên tập cùng đội một. Anh vô tình có pha vào bóng nguy hiểm với siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong một tình huống tranh chấp, Hernando trượt người và tác động trực tiếp vào gót Achilles của CR7.

Chia sẻ với Marca, trung vệ người Tây Ban Nha thừa nhận: "Tôi không hề cố ý. Tôi nghĩ mình có thể chạm bóng, nhưng Ronaldo chạm trước và tôi đá trúng chân anh ấy. Một pha vào bóng tội lỗi. Khi đó, tôi chỉ nghĩ xong đời rồi".

Dù vậy, may mắn là Ronaldo không gặp chấn thương nghiêm trọng. Sự cố chỉ dừng lại ở mức hú vía, nhưng hệ lụy tâm lý với Hernando là rất lớn. Nhiều tin đồn khi đó cho rằng anh bị cấm cửa lên đội một, thậm chí bị cho là tự hủy hoại sự nghiệp chỉ bởi một pha bóng.

Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy. Hernando khẳng định Real Madrid không hề trừng phạt hay loại bỏ. Việc anh không tiếp tục tập cùng đội một đơn giản là do kế hoạch phân nhóm tập luyện được sắp xếp từ trước giữa cầu thủ chính, dự bị và đội trẻ.

Ban huấn luyện từng cân nhắc đưa Hernando vào danh sách dự bị đội một. Tuy nhiên, chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải 2018 khiến anh lỡ cơ hội cạnh tranh suất thi đấu.

Gia nhập học viện Real Madrid từ năm 2017, Hernando gắn bó 3 mùa trước khi chuyển sang các CLB như Ponferradina, Amorebieta hay Tondela. Hiện tại, anh thi đấu cho Racing Santander tại giải hạng 2 Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc con trai Ronaldo nổi nóng Cristiano Ronaldo Jr. gây chú ý trong trận derby U15 giữa Al Nassr và Al Hilal khi phản ứng dữ dội với trọng tài lúc rời sân, khiến anh phải nhận thẻ vàng.