Khi nào Ronaldo trở lại?

Chấn thương gân kheo khiến Cristiano Ronaldo không được gọi lên tuyển Bồ Đào Nhà và lỡ loạt giao hữu cuối tháng 3.

Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách tuyển Bồ Đào Nha cho các trận giao hữu cuối tháng 3, do chưa kịp bình phục chấn thương gân kheo. Đây là đợt tập trung quan trọng nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Đội trưởng 41 tuổi gặp vấn đề cơ khi thi đấu cho Al Nassr hôm 28/2. Anh sang Madrid điều trị trong 2 tuần gần đây, nhưng vẫn không đủ thể trạng để ra sân ở các trận gặp Mexico (28/3) và Mỹ (31/3).

HLV Roberto Martinez nhanh chóng trấn an người hâm mộ. Ông khẳng định tình trạng của Ronaldo không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến khả năng tham dự World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

"Đó chỉ là chấn thương cơ nhẹ. Chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể trở lại trong một hoặc hai tuần tới", HLV Martinez nói. Ông cũng nhấn mạnh nền tảng thể lực của Ronaldo mùa này vẫn rất tốt.

Sự vắng mặt của Ronaldo mở ra cơ hội cho các phương án khác trên hàng công. Joao Felix, người đang có phong độ cao tại Al Nassr, góp mặt. Bruno Fernandes cũng được triệu tập, khi duy trì hiệu suất ổn định với 7 bàn và 16 kiến tạo ở giải quốc nội.

Đáng chú ý, tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham lần đầu được gọi lên tuyển. Goncalo Guedes của Real Sociedad cũng trở lại sau thời gian dài vắng mặt kể từ năm 2022.

Martinez đánh giá cao Guedes nhờ sự đa năng và khả năng tạo đột biến. Ông cho biết Bồ Đào Nha đang tìm kiếm những lựa chọn khác biệt cho hàng công, bên cạnh Ronaldo và Goncalo Ramos.

Việc Ronaldo vắng mặt ở đợt tập trung này mang tính thận trọng nhiều hơn là đáng lo. Với quỹ thời gian còn lại trước World Cup, Bồ Đào Nha vẫn kỳ vọng CR7 sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

