HLV World Cup bất ngờ bị Roy Keane công kích

Huyền thoại Manchester United Roy Keane gây chú ý khi mô tả HLV Carlos Queiroz là người có “cá tính như cá chết” ngay trước thềm World Cup 2026.

Carlos Queiroz nhận nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Ghana ở World Cup 2026.

Carlos Queiroz là một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhất tại World Cup 2026. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Bồ Đào Nha, Iran, Colombia, Ai Cập và làm việc tại những CLB lớn như Real Madrid hay Manchester United.

Tuy nhiên, Roy Keane lại không dành nhiều thiện cảm cho người đồng nghiệp cũ ở Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với ITV, cựu đội trưởng Manchester United thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng cầm quân của Queiroz.

“Ông ấy là một HLV xuất sắc, nhưng tôi luôn có những nghi ngờ lớn khi ông ấy giữ vai trò HLV trưởng. Khi làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy ông ấy có cá tính như một con cá chết”, Keane nhận xét.

Cựu tuyển thủ Ireland cho rằng điểm mạnh nhất của Queiroz nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Tuy nhiên, chính điều đó có thể trở thành rào cản với Ghana tại World Cup. “Tôi chỉ hy vọng họ không trở nên quá phòng ngự. Nếu Ghana thi đấu quá thận trọng, điều đó hoàn toàn có thể phản tác dụng”, Keane nói thêm.

Mối quan hệ giữa Keane và Queiroz vốn nhiều lần xuất hiện sóng gió trong quá khứ. Khi còn là trợ lý của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, Queiroz từng có nhiều cuộc tranh cãi gay gắt với huyền thoại người Ireland.

Huyền thoại MU gần đây liên tục có những nhận xét gay gắt về các cầu thủ MU và giờ là HLV Queiroz.

Trong cuốn tự truyện The Second Half, Keane tiết lộ hai người từng suýt xô xát sau một cuộc tranh luận về lòng trung thành với CLB. Theo lời kể của cựu thủ quân MU, Queiroz đã đặt câu hỏi về sự tận tâm của anh, điều khiến Keane nổi giận và phản ứng dữ dội.

World Cup 2026 sẽ là Cúp thế giới thứ năm liên tiếp của Queiroz trên cương vị huấn luyện viên. Ông từng dẫn dắt Bồ Đào Nha tại World Cup 2010, sau đó liên tiếp cùng Iran tham dự các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022.

Tại Mỹ, Canada và Mexico hè này, Queiroz nhận nhiệm vụ vực dậy Ghana sau giai đoạn bất ổn kéo dài. Đội bóng châu Phi nằm ở bảng L cùng Anh, Croatia và Panama. Với hai đối thủ mạnh là Anh và Croatia chờ phía trước, nhiều chuyên gia dự đoán Ghana sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi thực dụng, điều đã trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp huấn luyện của Carlos Queiroz.

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