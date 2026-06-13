Haaland đổi tên trên áo đấu ở World Cup 2026

Erling Haaland bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với chi tiết đặc biệt trên chiếc áo đấu.

Chiếc áo đấu đặc biệt của Haaland. Ảnh: AS.

Tiền đạo số một tuyển Na Uy không mang tên quen thuộc "Haaland" trên lưng áo như khi thi đấu cho Man City. Thay vào đó, chân sút 25 tuổi quyết định sử dụng tên đầy đủ "Braut Haaland" tại World Cup 2026 như cách tri ân mẹ của mình.

Đây không phải lần đầu Haaland thực hiện hành động ý nghĩa. Trong màu áo tuyển quốc gia, ngôi sao sinh năm 2000 thường xuyên sử dụng họ mẹ bên cạnh họ cha. Tuy nhiên, khi World Cup 2026 khởi tranh, chi tiết càng được chú ý bởi đây là lần đầu tiên Haaland góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mẹ của Haaland là bà Gry Marita Braut, cựu VĐV điền kinh nổi tiếng của Na Uy và từng thi đấu chuyên nghiệp ở nội dung bảy môn phối hợp. Trong khi đó, ông Alf-Inge Haaland là cựu hậu vệ từng khoác áo Nottingham Forest, Leeds United và Man City.

Chính trong thời gian Alf-Inge thi đấu tại Anh, Erling Haaland chào đời tại thành phố Leeds vào năm 2000. Giờ thì anh trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới và là biểu tượng mới của bóng đá Na Uy.

Tại World Cup 2026, hình ảnh "Braut Haaland" xuất hiện trên lưng áo hứa hẹn sẽ bùng nổ với những bàn thắng. Đó đồng thời là thông điệp ý nghĩa về gia đình từ ngôi sao đang mang theo kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Bắc Âu trên đất Mỹ.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.