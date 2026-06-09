Haaland gây chú ý với bức ảnh trước ngày khai mạc World Cup

Một bức ảnh đăng lúc gần 22h tối của Erling Haaland bất ngờ tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Snapchat trước thềm World Cup 2026.

Story được ngôi sao Na Uy đăng tải trên Snapchat cá nhân.

Khi nhiều đội tuyển đang bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026, Erling Haaland lại khiến người hâm mộ thích thú bằng một sự điềm tĩnh đến lạ thường.

Trên Snapchat cá nhân, tiền đạo tuyển Na Uy đăng tải hình ảnh nằm nghỉ trên giường lúc 21h58. Trong ảnh, chân sút 25 tuổi đeo kính màu đỏ và tỏ ra hoàn toàn thư thái. Đi kèm là câu hỏi từ một người hâm mộ: “Tại sao anh không tập luyện vào lúc này? Đây là World Cup mà!”.

Haaland không đưa ra câu trả lời bằng lời. Bức ảnh chính là cách anh phản hồi. Sự hài hước của ngôi sao Manchester City nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên dưới những bài đăng chia sẻ lại hình ảnh, nhiều cổ động viên để lại bình luận thú vị. Một người viết: “Haaland nên biết rằng World Cup đòi hỏi phải tập luyện rất nhiều. Cậu ấy nên bật dậy khỏi giường và đi tập đi, đừng lười biếng thế chứ anh bạn”.

Ở chiều ngược lại, không ít người thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của chân sút Na Uy. Một tài khoản bình luận: “Tôi thực sự tin rằng Haaland có thể đưa đội tuyển này tiến rất sâu tại World Cup. Đừng xem thường Na Uy, họ thậm chí có thể đứng đầu bảng”.

World Cup 2026 là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt với Haaland. Đây sẽ là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2000 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đồng thời, Na Uy cũng chấm dứt quãng thời gian dài vắng bóng kể từ lần gần nhất dự World Cup năm 1998.

Sau nhiều năm chỉ được theo dõi World Cup qua màn hình, Haaland giờ đây đã trở thành một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại giải đấu. Và trước khi bước vào cuộc chinh phục lớn nhất sự nghiệp cấp đội tuyển, anh cho thấy mình vẫn giữ được sự thoải mái quen thuộc.

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