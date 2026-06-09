Điểm trừ trên áo đấu World Cup của tuyển Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản hé lộ cách FIFA bố trí huy hiệu World Cup 2026 trên áo đấu, nhưng thiết kế nhanh chóng gây tranh cãi vì vị trí gắn khá bất thường.

Huy hiệu World Cup bị đặt lệch sang một bên trên thiết kế áo đấu tuyển Nhật Bản.

Trong loạt hình, các tuyển thủ Nhật Bản xuất hiện với mẫu áo sân nhà dài tay mới do Adidas thiết kế cho chiến dịch World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến hình ảnh thực tế của huy hiệu giải đấu khi được gắn trực tiếp lên trang phục thi đấu.

Trên tay áo bên phải, huy hiệu World Cup 2026 nổi bật với logo số "26" màu đen cùng hình ảnh chiếc cúp vàng FIFA World Cup ở chính giữa. Toàn bộ thiết kế được đặt trên nền trắng đơn giản, tạo sự tương phản rõ rệt với màu xanh truyền thống của tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên, điều khiến giới thiết kế áo đấu và người hâm mộ chú ý không nằm ở bản thân huy hiệu mà là vị trí xuất hiện của nó. Trong những bức ảnh được công bố, huy hiệu được đặt khá lệch trên phần tay áo, tạo cảm giác mất cân đối về mặt thẩm mỹ.

Theo nhận định từ các chuyên gia theo dõi trang phục bóng đá, việc huy hiệu được đặt thấp hơn bình thường theo chiều dọc có thể nhằm tạo khoảng trống cho các miếng vá nhận diện mới sẽ được FIFA áp dụng tại giải đấu. Dù vậy, vị trí lệch sang một bên theo chiều ngang lại khiến tổng thể thiết kế trở nên thiếu hài hòa và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong khi đó, miếng vá mang thông điệp truyền thông của FIFA, dự kiến xuất hiện trên tay áo trái và thay đổi theo từng vòng đấu của World Cup, chưa được gắn trên mẫu áo được công bố lần này.