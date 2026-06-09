Đội hình 1,35 tỷ euro đắt giá nhất World Cup 2026

|
Lĩnh xướng hàng công đội hình đắt giá nhất thế giới là Erling Haaland, trung phong số một thế giới đang khoác áo Manchester City và tuyển Na Uy. Chủ nhân của 3 chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh liên tiếp đang được Transfermarkt định giá đến 200 triệu euro.
|
Hỗ trợ phía sau Haaland là bộ ba đang thi đấu tại La Liga, gồm Vinicius (140 triệu euro), Jude Bellingham (130 triệu euro) và Lamine Yamal (200 triệu euro). Với tiềm năng to lớn cùng phong độ ấn tượng ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia, Yamal xứng đáng nằm trong số ít ngôi sao được định giá cao nhất làng túc cầu hiện nay.
|
Không chỉ có Yamal, Barcelona còn đang sở hữu tiền vệ trung tâm được định giá cao nhất, đó là Pedri (150 triệu euro). Ở tuổi 23, cầu thủ của lò La Masia vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân ở các giải đấu lớn.
|
Sát cánh cùng Pedri sẽ là Joao Neves, trụ cột tuyến giữa của PSG, người đang được định giá lên đến 140 triệu euro, cao nhất tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
|
Dàn hậu vệ trong đội hình đắt nhất World Cup 2026 là sự hiện diện của 3 ngôi sao đang chơi cho PSG, đó là Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Willian Pacho (cùng 80 triệu euro). Cái tên còn lại là William Saliba (Pháp - Arsenal), trung vệ duy nhất được định giá trăm triệu euro vào thời điểm hiện tại.
|
Vị trí thủ môn dành cho Joan Garcia (45 triệu euro), người gác đền của Barcelona. Báo chí tiết lộ Garcia khó có cơ hội bắt chính tại World Cup 2026, do HLV Luis De La Fuente đã chọn David Raya làm thủ môn số một của tuyển Tây Ban Nha.
|
Đội hình đắt giá nhất World Cup với tổng giá trị 1,35 tỷ euro. Ảnh: Transfermarkt.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...