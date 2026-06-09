Đội hình 1,35 tỷ euro đắt giá nhất World Cup 2026

Không chỉ có Yamal, Barcelona còn đang sở hữu tiền vệ trung tâm được định giá cao nhất, đó là Pedri (150 triệu euro). Ở tuổi 23, cầu thủ của lò La Masia vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân ở các giải đấu lớn.