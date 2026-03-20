Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bi kịch gia đình của Ronaldo

  • Thứ sáu, 20/3/2026 09:41 (GMT+7)
Siêu sao Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ xúc động khi đăng tải thông điệp "Ngày của Cha" với bức ảnh hiếm hoi chụp cùng người cha quá cố Jose Dinis Aveiro.

Trong bài đăng, Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc thời niên thiếu đứng cạnh cha với ánh mắt đầy tự hào, cùng bức ảnh khác bên gia đình hiện tại với bạn đời Georgina Rodriguez và các con. Anh viết ngắn gọn: "Nơi tôi bắt đầu và lý do tôi sống. Chúc mừng Ngày của Cha". Một thông điệp giản dị nhưng chất chứa nhiều cảm xúc.

Cha của Ronaldo qua đời năm 2005 do biến chứng liên quan đến chứng nghiện rượu nặng, thời điểm anh mới 20 tuổi và đang chập chững những bước đầu sự nghiệp tại Manchester United. Ông chưa từng được chứng kiến con trai trở thành biểu tượng toàn cầu, giành hàng loạt danh hiệu lớn như Champions League hay Quả bóng Vàng.

Ronaldo từng kể lại ký ức sâu sắc về thời điểm khó khăn ấy, khi HLV huyền thoại Alex Ferguson cho phép anh tạm rời đội để vào viện thăm cha. "Ông ấy nói tôi có thể đi vài ngày, dù đội đang có những trận đấu quan trọng. Đó là điều tôi luôn trân trọng", Ronaldo chia sẻ.

Trong suốt sự nghiệp, cha anh chỉ kịp chứng kiến 27 bàn thắng, con số quá nhỏ so với gần 1.000 bàn mà Ronaldo hướng tới. Chính ông là người đưa anh đến với bóng đá từ CLB địa phương Andorinha. Đây là nơi ông làm công việc phục vụ đội bóng.

Tuy nhiên, mối quan hệ cha con không hoàn toàn trọn vẹn. Ronaldo thừa nhận không thật sự hiểu cha mình do những vấn đề cá nhân. Thậm chí 2 người hiếm khi có những cuộc trò chuyện bình thường. Nguyên nhân là do ông Aveiro phải vật lộn với chứng nghiện rượu trong nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan năm 2022, Ronaldo được xem đoạn video về cha. Anh bật khóc nói: "Ông ấy nghiện rượu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông như tình cảm cha con, như một cuộc đối thoại bình thường. Tôi cảm giác ông không đủ tỉnh táo để cảm nhận tình thương của tôi với ông ấy".

Nỗi đau mất cha là cú sốc lớn, ảnh hưởng đến tâm lý và đến nay vẫn đeo đẳng Ronaldo suốt nhiều năm. Anh tiết lộ chưa từng trở lại nghĩa trang kể từ sau tang lễ vì những ám ảnh tâm lý và áp lực truyền thông thời điểm đó.

Dù vậy, trong từng bàn thắng và danh hiệu, hình bóng người cha luôn hiện diện. Với Ronaldo, đó là khoảng trống không vinh quang nào có thể lấp đầy, đồng thời là động lực để anh tiếp tục thi đấu như cách tri ân người đầu tiên đặt niềm tin vào mình.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý