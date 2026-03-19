Hiệu ứng khổng lồ của Ronaldo

Ngay sau khi trở thành cổ đông, Cristiano Ronaldo tạo cú hích mạnh mẽ về hình ảnh và thương mại cho Almeria.

Hiệu ứng của Ronaldo là không cần bàn cãi.

Cristiano Ronaldo không chỉ tạo dấu ấn trên sân cỏ mà còn nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng ở vai trò nhà đầu tư.

Sau khi sở hữu 25% cổ phần Almeria thông qua CR7 Sports Investments, siêu sao người Bồ Đào Nha mang đến cú hích rõ rệt cho đội bóng Tây Ban Nha.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas xác nhận Almeria tăng khoảng 25% lượng người theo dõi trên mạng xã hội kể từ khi Ronaldo góp vốn. Nhờ đó, CLB vươn lên nhóm 5-6 đội có lượng người theo dõi lớn nhất tại Tây Ban Nha.

Theo Tebas, giá trị của Almeria không chỉ nằm ở con số người theo dõi, mà còn ở mức độ tương tác. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại gắn chặt với nền tảng số, lượng fan toàn cầu trở thành yếu tố then chốt để thu hút tài trợ và mở rộng nguồn thu.

Ronaldo từng chia sẻ mong muốn đóng góp cho bóng đá ngoài sân cỏ. Việc đầu tư vào Almeria là bước đi cụ thể hóa tham vọng đó. Anh đánh giá CLB có nền tảng tốt và tiềm năng phát triển dài hạn.

Tác động của Ronaldo không dừng ở truyền thông. Hình ảnh của Almeria đang được định vị lại trên thị trường quốc tế. Sự hiện diện của một biểu tượng toàn cầu giúp đội bóng gia tăng sức hút với các thương hiệu và đối tác thương mại.

Tebas tin rằng đây là cú hích mang tính chiến lược. Almeria đang tận dụng tốt nguồn lực mới để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong kỷ nguyên bóng đá gắn với kinh tế số, “hiệu ứng Ronaldo” cho thấy giá trị của một siêu sao không chỉ nằm ở bàn thắng, mà còn ở khả năng thay đổi vị thế của cả một CLB.

