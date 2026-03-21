Vì sao Ronaldo vắng mặt ở tuyển Bồ Đào Nha

Việc Cristiano Ronaldo không góp mặt trong danh sách triệu tập của tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 3 thu hút sự chú ý.

Theo thông tin từ đội ngũ y tế, tiền đạo 41 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải khi thi đấu cho Al Nassr. Ở trận thắng Al-Fayha 3-1 hôm 1/3, Ronaldo buộc phải rời sân sớm và sau đó được nhìn thấy chườm đá ở phía sau đùi. Chấn thương này cũng khiến anh vắng mặt trong hai trận đấu kế tiếp của CLB.

Dù vậy, tình trạng của Ronaldo được đánh giá là không nghiêm trọng. Ban huấn luyện Bồ Đào Nha quyết định không mạo hiểm sử dụng siêu sao này trong đợt tập trung tháng 3 nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho giai đoạn quan trọng phía trước.

Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy vị trí của Ronaldo tại World Cup 2026 bị đe dọa, trừ khi anh gặp thêm biến cố trong quá trình hồi phục.

Những ngày qua, Ronaldo được cho là cùng gia đình nghỉ ngơi tại Tây Ban Nha. Siêu sao người Bồ Đào Nha tạm rời Saudi Arabia trong bối cảnh khu vực Trung Đông có nhiều căng thẳng. Anh có thêm thời gian để hồi phục thể lực, chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng sắp tới.

Trong bối cảnh Ronaldo vắng mặt, cơ hội mở ra cho những nhân tố khác. Hai cái tên được triệu tập Goncalo Guedes và Ricardo Horta đều có phong độ ấn tượng ở cấp CLB. Guedes thi đấu nổi bật trong màu áo Real Sociedad, trong khi Horta là trụ cột của SC Braga với hiệu suất ghi bàn ổn định.

Sự góp mặt của bộ đôi này mang đến thêm phương án cho hàng công Bồ Đào Nha trong giai đoạn nước rút trước thềm World Cup 2026.

