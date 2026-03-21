Hakimi từ chối nhận cúp vô địch từ tay Senegal

  • Thứ bảy, 21/3/2026 07:31 (GMT+7)
Đội trưởng tuyển Morocco, Achraf Hakimi, công khai từ chối nhận danh hiệu vô địch AFCON 2025 từ tuyển Senegal.

Trong tuyên bố hôm 20/3, hậu vệ đang khoác áo PSG khẳng định anh và các đồng đội không xứng đáng nhận danh hiệu. "Tôi từ chối chiếc cúp này và hy vọng các đồng đội cũng làm như vậy. Chúng tôi có cơ hội vô địch nhưng không thể tận dụng", Hakimi chia sẻ.

Ngôi sao người Morocco thừa nhận Senegal mới là đội xứng đáng đăng quang sau màn trình diễn thuyết phục trong trận chung kết. Theo Hakimi, Senegal đánh bại tuyển Morocco một cách công bằng và xứng đáng với chiến thắng.

"Sẽ không công bằng nếu phá hỏng niềm vui của họ sau tất cả nỗ lực. Tôi và cả đội không vô địch AFCON 2025. Xin chúc mừng Senegal một lần nữa", anh nói thêm.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) ra phán quyết gây tranh cãi khi tước chức vô địch của Senegal và xử thua 0-3 do hành vi rời sân phản đối quyết định của trọng tài trong trận chung kết ngày 19/1. Điều này đồng nghĩa tuyển Morocco được trao cúp dù thất bại 0-1 chung cuộc.

Sau phán quyết của CAF, phía Senegal thông báo sẽ kháng cáo quyết định lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS nhằm đòi lại công bằng. Nhiều ngôi sao, HLV và cựu danh thủ của quốc gia này cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của CAF.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.

Duy Luân

    Đọc tiếp

    Cunha tao khac biet hinh anh

    Cunha tạo khác biệt

    2 giờ trước 06:55 21/3/2026

    0

    Dù MU đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth ở vòng 31 Premier League, tiền đạo Matheus Cunha vẫn được đánh giá là điểm sáng của "Quỷ đỏ".

    Phan ung cua Maguire sau khi bi the do hinh anh

    Phản ứng của Maguire sau khi bị thẻ đỏ

    2 giờ trước 06:57 21/3/2026

    0

    Trung vệ Harry Maguire lên tiếng sau khi trở thành tâm điểm tranh cãi ở trận hòa 2-2 giữa MU và Bournemouth tại vòng 31 Premier League rạng sáng 21/3.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

