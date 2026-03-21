Real ra tay vụ Enzo Fernandez

Tương lai của Enzo Fernandez tại Chelsea trở nên khó đoán khi tiền vệ người Argentina công khai để ngỏ khả năng ra đi vào mùa hè này.

Enzo không tin tưởng kế hoạch của Chelsea.

Những phát biểu gần đây của Fernandez làm dấy lên làn sóng quan tâm từ hàng loạt ông lớn châu Âu. Đáng chú ý, Real Madrid nổi lên như điểm đến tiềm năng nhất dành cho ngôi sao người Argentina.

Theo Fichajes, phương án đang được Real Madrid cân nhắc là đưa một vài cầu thủ vào thỏa thuận nhằm giảm chi phí chuyển nhượng. Điều này có thể giúp đôi bên tìm được tiếng nói chung trong bối cảnh mức giá dành cho Fernandez chắc chắn không hề thấp.

Việc Chelsea bị loại ở đấu trường châu Âu và thi đấu thất thường tại Premier League ảnh hưởng rõ rệt đến suy nghĩ của Fernandez. Ở tuổi 25, nhà vô địch World Cup mong muốn được thi đấu trong một môi trường cạnh tranh danh hiệu thường xuyên, điều mà đội bóng thành London chưa thể đảm bảo. Chính vì vậy, khả năng anh tìm kiếm một thử thách mới ngày càng trở nên rõ ràng.

Real nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem Fernandez là mẫu tiền vệ lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa, nhờ khả năng điều phối lối chơi, nhãn quan chiến thuật và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Việc cầu thủ sẵn sàng cân nhắc ra đi càng khiến thương vụ trở nên khả thi hơn trong mắt ban lãnh đạo sân Bernabéu.

Về phía Chelsea, họ cũng bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Những kết quả không như kỳ vọng trong thời gian qua buộc đội bóng phải tính đến phương án thay thế nếu Fernandez quyết định ra đi. Trước áp lực từ cầu thủ và sự chèo kéo của các đội bóng lớn, khả năng Chelsea buộc phải đàm phán là điều khó tránh khỏi.