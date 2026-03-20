Chelsea chốt 3 cái tên thay Enzo Fernandez

  • Thứ sáu, 20/3/2026 11:00 (GMT+7)
Chelsea đang âm thầm chuẩn bị cho kịch bản chia tay Enzo Fernandez, khi tương lai của tiền vệ người Argentina tại Stamford Bridge ngày càng trở nên khó đoán.

Sau cú sốc bị PSG loại khỏi Champions League với tổng tỷ số nặng nề 2-8, Chelsea tiếp tục đối mặt áp lực lớn tại Premier League. Đội bóng của HLV Liam Rosenior hiện đứng thứ 6, kém nhóm dự Champions League 3 điểm và chỉ thắng 1/5 trận gần nhất. Chuỗi phong độ tồi tệ khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

Trong bối cảnh đó, viễn cảnh mất Enzo Fernandez càng khiến tình hình thêm bất ổn. Kể từ khi gia nhập từ Benfica với mức phí 107 triệu bảng năm 2023, nhà vô địch World Cup trở thành trụ cột nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, khả năng anh ra đi ngay trong hè 2026 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Để chủ động ứng phó, Chelsea lên danh sách 3 phương án thay thế đáng chú ý. Nổi bật nhất là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Đây cũng là mục tiêu đang lọt vào tầm ngắm của Manchester City và Manchester United.

Bên cạnh đó, "The Blues" còn theo dõi sát sao hai cầu thủ trẻ giàu tiềm năng gồm Kees Smit của AZ Alkmaar và Mateus Mane của Wolverhampton Wanderers. Việc sớm lên phương án nhân sự cho thấy Chelsea sẵn sàng cho một cuộc tái thiết mạnh mẽ ở khu trung tuyến.

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt, những quyết định chuyển nhượng sẽ mang tính then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng thành London.

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Enzo Fernandez rời Chelsea?

Sau thất bại toàn diện trước PSG, tiền vệ Enzo Fernandez để ngỏ khả năng rời Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

08:02 18/3/2026

Tân binh đắt nhất lịch sử muốn rời Chelsea

Enzo Fernandez được cho là đang nghiêm túc cân nhắc rời Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

06:47 13/3/2026

Kvaratskhelia đáp trả sau màn ăn mừng của Enzo Fernandez

Sau khi vào sân từ ghế dự bị, Khvicha Kvaratskhelia ghi dấu ấn trực tiếp vào ba bàn thắng giúp PSG thắng Chelsea 5-2.

10:59 12/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Haaland rot tien vao co vua hinh anh

    Haaland rót tiền vào cờ vua

    12 phút trước 12:40 20/3/2026

    0

    Tiền đạo Erling Haaland thực hiện khoản đầu tư lớn vào dự án Total Chess World Championship Tour, sáng kiến nhằm đưa cờ vua trở thành môn thể thao hấp dẫn khán giả toàn cầu.

    Body tuoi 42 gay kinh ngac cua Torres hinh anh

    Body tuổi 42 gây kinh ngạc của Torres

    20 phút trước 12:32 20/3/2026

    0

    Fernando Torres khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với thể trạng sung mãn, thậm chí vóc dáng còn "lột xác" hơn cả thời thi đấu đỉnh cao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

