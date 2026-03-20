Chelsea chốt 3 cái tên thay Enzo Fernandez

Chelsea đang âm thầm chuẩn bị cho kịch bản chia tay Enzo Fernandez, khi tương lai của tiền vệ người Argentina tại Stamford Bridge ngày càng trở nên khó đoán.

Sau cú sốc bị PSG loại khỏi Champions League với tổng tỷ số nặng nề 2-8, Chelsea tiếp tục đối mặt áp lực lớn tại Premier League. Đội bóng của HLV Liam Rosenior hiện đứng thứ 6, kém nhóm dự Champions League 3 điểm và chỉ thắng 1/5 trận gần nhất. Chuỗi phong độ tồi tệ khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

Trong bối cảnh đó, viễn cảnh mất Enzo Fernandez càng khiến tình hình thêm bất ổn. Kể từ khi gia nhập từ Benfica với mức phí 107 triệu bảng năm 2023, nhà vô địch World Cup trở thành trụ cột nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, khả năng anh ra đi ngay trong hè 2026 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Để chủ động ứng phó, Chelsea lên danh sách 3 phương án thay thế đáng chú ý. Nổi bật nhất là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Đây cũng là mục tiêu đang lọt vào tầm ngắm của Manchester City và Manchester United.

Bên cạnh đó, "The Blues" còn theo dõi sát sao hai cầu thủ trẻ giàu tiềm năng gồm Kees Smit của AZ Alkmaar và Mateus Mane của Wolverhampton Wanderers. Việc sớm lên phương án nhân sự cho thấy Chelsea sẵn sàng cho một cuộc tái thiết mạnh mẽ ở khu trung tuyến.

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt, những quyết định chuyển nhượng sẽ mang tính then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng thành London.

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

