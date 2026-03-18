Enzo Fernandez rời Chelsea?

Sau thất bại toàn diện trước PSG, tiền vệ Enzo Fernandez để ngỏ khả năng rời Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Rạng sáng 18/3, Chelsea thua 0-3 trên sân nhà trước PSG, qua đó dừng bước với tổng tỷ số 2-5 ở vòng 1/8 Champions League. Trả lời truyền thông sau trận đấu về tương lai, Fernandez nói ngắn gọn: "Còn 8 trận đấu nữa và FA Cup. Sau đó, chúng ta sẽ chờ xem". Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Cùng thời điểm, truyền thông Anh tiết lộ Fernandez được cho là nghiêm túc cân nhắc rời Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Real Madrid và PSG đều muốn chiêu mộ anh để tăng sức sáng tạo cho tuyến giữa.

Gia nhập Chelsea với mức phí kỷ lục 106,8 triệu bảng, Fernandez là nhân tố trụ cột mùa này. Trong bối cảnh Reece James vắng mặt, anh được trao băng đội trưởng và đóng góp 12 bàn thắng cùng 6 kiến tạo sau 45 trận. Con số ấn tượng trong mùa giải nhiều biến động.

Sự thất vọng của Fernandez cũng bộc lộ rõ, đặc biệt sau sai lầm của thủ môn Filip Jorgensen ở lượt đi. Dù vậy, HLV Liam Rosenior lên tiếng bảo vệ học trò, đồng thời so sánh tinh thần chiến đấu của tiền vệ này với huyền thoại Roy Keane.

Khi được hỏi về những phát biểu gây chú ý của Fernandez, HLV Rosenior từ chối đi sâu: "Tôi chưa xem xét cụ thể. Lúc này, điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho trận gặp Everton".

Trước đó, Fernandez góp công lớn giúp Chelsea vô địch Europa Conference League và FIFA Club World Cup, nhưng đội bóng thành London chưa thể duy trì đà thăng tiến. Hiện tại, họ chật vật trong cuộc đua top 4 và chỉ còn FA Cup là cơ hội rõ ràng để giành danh hiệu.

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD