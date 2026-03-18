Màn thay người khiến CĐV Chelsea phẫn nộ

Người hâm mộ Chelsea thất vọng khi chứng kiến đội nhà thua đậm 0-3 trước PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Stamford Bridge rạng sáng 18/3.

CĐV Chelsea phẫn nộ sau thất bại trước PSG. Ảnh: Reuters.

Ngay trong hiệp một, PSG đã ghi liền hai bàn trong vòng 8 phút do công của Khvicha Kvaratskhelia và Bradley Barcola, khiến cục diện trận đấu gần như được định đoạt. Trong những phút sau đó, Chelsea nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thành công.

Sau khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, nhiều CĐV Chelsea đã nhanh chóng rời sân. Dòng người kéo khỏi Stamford Bridge phản ánh rõ sự thất vọng trước màn trình diễn kém cỏi của thầy trò HLV Liam Rosenior.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích cũng bùng nổ. Nhiều người gọi màn trình diễn của Chelsea là “đáng xấu hổ”, trong khi số khác thẳng thừng cho rằng mùa giải của đội bóng coi như đã khép lại.

HLV Rosenior vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, HLV Rosenior quyết định thực hiện ba sự thay đổi người khi rút Joao Pedro, Enzo Fernandez và Cole Palmer để tung vào sân Liam Delap, Romeo Lavia và Alejandro Garnacho. Quyết định này tiếp tục vấp phải sự phản đối dữ dội từ khán đài.

Chỉ hai phút sau khi thay người, Chelsea tiếp tục nhận bàn thua thứ ba khi Senny Mayulu dứt điểm hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-0 (tổng tỷ số 8-2) cho PSG.

“HLV đang làm cái gì vậy, tại sao lại rút những trụ cột ra như vậy?”, một CĐV bức xúc trên mạng xã hội. Tài khoản khác viết: “Khoảnh khắc thay người coi như đặt dấu chấm hết cho Chelsea”.

Không khí tại Stamford Bridge trở nên căng thẳng hơn, khi chính HLV Rosenior cũng bị la ó ở cuối trận vì những chỉ đạo chiến thuật bị cho là thiếu hiệu quả trong bối cảnh đội nhà đã hoàn toàn buông xuôi.

Thất bại nặng nề này không chỉ khép lại giấc mơ Champions League của Chelsea, mà còn đặt dấu hỏi lớn về tương lai của HLV Rosenior.

