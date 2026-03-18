Sporting tái hiện kỳ tích 62 năm

Sporting CP làm nên lịch sử khi lội ngược dòng từ cách biệt 3 bàn, qua đó lần thứ hai trong lịch sử tiến vào tứ kết Champions League.

Sporting đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử UEFA Champions League.

Rạng sáng 18/3, Sporting thắng Bodo/Glimt 5-0, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-3. Đây là lần thứ hai trong lịch sử cúp châu Âu, đại diện Bồ Đào Nha tạo nên kỳ tích dù để thua với cách biệt 3 bàn ở lượt đi.

Trước đó, trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp UEFA Cup Winners' Cup mùa giải 1963/64, Manchester United thắng Sporting CP với tỷ số 4-1 tại sân Old Trafford ở lượt đi.

Đến lượt về tại Lisbon, Sporting tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử châu Âu khi đè bẹp Manchester United với tỷ số 5-0.

Trận đấu này được người hâm mộ Sporting CP nhắc đến như một trong những đêm huy hoàng nhất trong lịch sử CLB. Manchester United khi đó là đội bóng rất mạnh dưới thời HLV Matt Busby, với những ngôi sao như Denis Law, George Best (lúc đó còn trẻ) và Bobby Charlton.

Đây chính là lý do CĐV Sporting CP có quyền tự hào khi nhắc lại chiến tích này, bởi họ vừa lội ngược dòng từ cách biệt 3 bàn trước Bodø/Glimt. Trong lịch sử cúp châu Âu, không nhiều đội có tới hai lần lội ngược dòng thành công tại vòng knock-out khi để thua với cách biệt 3 bàn ở lượt đi.

Đây cũng là đầu tiên sau 43 năm (kể từ năm 1983), Sporting CP trở lại với vòng tứ kết European Cup/UEFA Champions League.