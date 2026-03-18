Silva hóa tội đồ trong ngày Man City bị Real Madrid loại

Rạng sáng 18/3, Bernardo Silva nhận thẻ đỏ sớm khiến Man City thua Real 1-2 ở lượt về vòng 16 đội Champions League.

Man City bất lực.

Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế ông vua Champions League khi loại Manchester City với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận, qua đó giành vé vào tứ kết một cách đầy thuyết phục. Đây cũng là mùa giải thứ ba liên tiếp đại diện nước Anh gục ngã trước "Los Blancos" tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trận lượt về khởi đầu với tốc độ nghẹt thở khi cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm ngay trong những phút đầu. Federico Valverde suýt mở tỷ số với cú lốp bóng táo bạo, nhưng không thắng được sự tỉnh táo của Gianluigi Donnarumma. Phía bên kia, Thibaut Courtois liên tiếp cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của Rayan Cherki và Rodri, giữ vững lợi thế cho đội khách.

Bước ngoặt đến ở giữa hiệp một khi Bernardo Silva dùng tay cản một cú sút trúng đích. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với tiền vệ người Bồ Đào Nha và trao phạt đền cho Real Madrid. Trên chấm 11 m, Vinicius không mắc sai lầm, nâng tổng tỷ số lên 4-0 và gần như dập tắt hy vọng của Man City.

Vinicius tỏa sáng đúng lúc.

Dù chơi thiếu người, đội bóng của Pep Guardiola vẫn chiến đấu kiên cường. Erling Haaland thắp lại chút hy vọng trước giờ nghỉ với bàn rút ngắn tỷ số, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Sang hiệp hai, Man City tiếp tục tạo ra sức ép, song những nỗ lực của họ đều bị từ chối bởi Andriy Lunin và trọng tài.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Vinicius một lần nữa lên tiếng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, đội bóng Hoàng gia gần như chắc chắn chạm trán Bayern Munich ở tứ kết, do CLB Bundesliga đã thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi.